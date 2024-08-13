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'Gençler İş Beğenmiyor' Diyenlere Bile Tövbe Ettirecek İş İlanı: 'Bu İlan Değil, Kendinize Köle Arıyorsunuz'

'Gençler İş Beğenmiyor' Diyenlere Bile Tövbe Ettirecek İş İlanı: 'Bu İlan Değil, Kendinize Köle Arıyorsunuz'

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
13.08.2024 - 16:51

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Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bir programda okunan iş ilanı 'Gençler iş beğenmiyor?' diyenlerin bile iki kez düşündürdü. 15 maddelik ilanda 'E sınıfı ehliyet ve SRC belgesi, kamyon ve kamyonet tamir ve bakımı yapabilen, beyaz eşya, mobilya gibi ev eşyaları tek başına taşıyabilen ve bunların kurulumu yapan, ofis temizliği yapan, sabah 7.30'da gelip akşam iş bitene kadar devam eden.' gibi kriterlerin bulunması izleyenlere 'Yok artık' dedirtti. 

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Türkiye'de yaşanan işsizlik sorununu 'Gençler iş beğenmiyor.' diyerek geçiştiren kişileri bile iki kere düşündürecek bir iş ilanı bulundu. Sosyal medyada paylaşılan bir yayın görüntüsünde 15 maddeli ilanı okuyan kişi 'E sınıfı ehliyet ve SRC belgesi, kamyon ve kamyonet tamir ve bakımı yapabilen, beyaz eşya, mobilya gibi ev eşyaları tek başına taşıyabilen ve bunların kurulumu yapan, ofis temizliği yapan, sabah 7.30'da gelip akşam iş bitene kadar devam eden.' gibi şartlar bulunduğunu söyledi.

Türkiye'de yaşanan işsizlik sorununu 'Gençler iş beğenmiyor.' diyerek geçiştiren kişileri bile iki kere düşündürecek bir iş ilanı bulundu. Sosyal medyada paylaşılan bir yayın görüntüsünde 15 maddeli ilanı okuyan kişi 'E sınıfı ehliyet ve SRC belgesi, kamyon ve kamyonet tamir ve bakımı yapabilen, beyaz eşya, mobilya gibi ev eşyaları tek başına taşıyabilen ve bunların kurulumu yapan, ofis temizliği yapan, sabah 7.30'da gelip akşam iş bitene kadar devam eden.' gibi şartlar bulunduğunu söyledi.

Şartları okuyan kişi 'Bu bir ilan değil arkadaşlar, siz kendinize bizzat köle arıyorsunuz.' dedi. İşte o görüntüler; 📹

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