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Yurt Dışındaki Bir İşletme Etleri Öyle Bir Sosladı ki İzleyenlerin Midesi Kaldırmadı

Yurt Dışındaki Bir İşletme Etleri Öyle Bir Sosladı ki İzleyenlerin Midesi Kaldırmadı

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
12.05.2024 - 19:27 Son Güncelleme: 12.05.2024 - 20:08

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Gıda tüketiminde birçok tüketicinin en çok önem verdiği kıstas tüketilen yiyeceğin ne kadar hijyenik üretilip üretilmediğidir. Tüketilecek gıda veya gidilecek restoran da bu kıstas göz önüne alınarak seçilir. Yurtdışında bir restoranda tercih edilen et soslama yöntemi ise sosyal medyada birçok kullanıcı tarafından hiç de hijyenik bulunmadı ve olumsuz yorumların hedefi oldu.

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Yurtdışındaki bu işletmenin etleri soslamak için paspas kullandığı o anlar böyle görüntülendi.

Yurtdışındaki bu işletmenin etleri soslamak için paspas kullandığı o anlar böyle görüntülendi.

Etlerin üzerine sosu paspasla kolaylıkla yayan çalışanın yüzündeki gülümseme ise dikkat çekiciydi.

Etlerin üzerine sosu paspasla kolaylıkla yayan çalışanın yüzündeki gülümseme ise dikkat çekiciydi.

Videonun tamamı🤒

Bazı kullanıcıların yorumları ise bu şekilde;

Bazı kullanıcıların yorumları ise bu şekilde;
twitter.com

Hak vermemek elde değil...

Hak vermemek elde değil...
twitter.com
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😶🌫️

😶🌫️
twitter.com

O kadar da değildir diye umut ediyoruz👀

O kadar da değildir diye umut ediyoruz👀
twitter.com

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