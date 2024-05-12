Yurt Dışındaki Bir İşletme Etleri Öyle Bir Sosladı ki İzleyenlerin Midesi Kaldırmadı

Gıda tüketiminde birçok tüketicinin en çok önem verdiği kıstas tüketilen yiyeceğin ne kadar hijyenik üretilip üretilmediğidir. Tüketilecek gıda veya gidilecek restoran da bu kıstas göz önüne alınarak seçilir. Yurtdışında bir restoranda tercih edilen et soslama yöntemi ise sosyal medyada birçok kullanıcı tarafından hiç de hijyenik bulunmadı ve olumsuz yorumların hedefi oldu.