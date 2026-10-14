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Çin'de Bir Festivalde Sokağa Serilen Fişekler Ortalığı Savaş Alanına Çevirdi

Çin'de Bir Festivalde Sokağa Serilen Fişekler Ortalığı Savaş Alanına Çevirdi

Vera Ekin
Vera Ekin - Video Editörü
14.10.2026 - 09:28

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Çin'de fişek ve havai fişek, yalnızca bir eğlence aracı olarak değil, kötü ruhları uzaklaştıran ve yeni başlangıçlara uğur getiren bir gelenek olarak görülüyor. Yeni yıl kutlamalarından düğünlere, dükkan açılışlarından tapınak şenliklerine kadar pek çok özel günde sokaklar fişeklerle doluyor. Özellikle kırmızı renk uğurun simgesi sayıldığı için sokaklara metrelerce serilen kırmızı fişek şeritleri, bu geleneğin en gösterişli hallerinden biri olarak biliniyor.

Çin'de düzenlenen bir festivalde de sokağa serilen fişekler art arda ateşlendi. Patlamaların ardından binaların arasında renkli dumanlar yükselirken, çevredekilerin koşarak uzaklaştığı görüldü. Sokağın her yerini dumana boğan o anlar, ortamı adeta savaş alanına çevirdi.

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Vera Ekin
Vera Ekin
Video Editörü
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