Yurt Dışından Aldığı Ürün Bambaşka Bir Şey Çıktı! "Matkap Aldım Sandım Sticker Geldi"

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Yurt dışında faaliyet gösteren bir alışveriş sitesinden matkap siparişi verdiğini zanneden adam, eve gelen stickerlerı görünce şok oldu. Yanlış ürünü sipariş veren babalarını kayda alan gençler, 'Baba matkap mı aldın internette?' diye sordu. Soruya cevap veren baba, 'Ben zannediyorum ki matkap aldım... Eve bir geldim sticker gelmiş.' diyerek güldü. Baba ve çocuklarının keyifli anları izleyenleri de güldürdü.
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Ünlü bir yurt dışı online alışveriş sitesinden matkap siparişi verdiğini sanan adam, eve gelen stickerları görünce neye uğradığını şaşırdı.
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Çocukları tarafından alay konusu olan baba, "Ben zannediyorum ki matkap aldım... Eve bir geldim sticker gelmiş." diyerek güldü.
Baba ve çocuklarının kahkahalar içinde kaydettiği o anları izleyenler keyifli anlar yaşadı. İşte o video; 🎥
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2015 yılında başladığım Gaziantep Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nde gazetecilik ve medya faaliyetlerine ilişkin teorik dersler aldım. Eğitimim sürecim boyunca, üniversitenin basın-yayın biriminde yazı işleri faaliyetleri yürüttükten sonra lisans eğitimimi tamamladım. 2020 yılında yerel bir gazetede yazı işleri ve gazete tasarımı yaparak basın sektöründeki ilk iş tecrübemi edindim. 2022 yılında Onedio platformunda ‘Gündem editörü’ olarak işe başladıktan sonra mesleğim olan gazeteciliği ulusal çapta icra etmeyi ve farklı kaynaklardan olayları teyitlemeyi öğrendim. 2023’ten bu yana ise yine Onedio çatısı altında ‘Video editörü’ olarak medya faaliyetlerime devam etmekteyim.
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