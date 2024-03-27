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Yurdum İnsanının Gördüğü Rus Kadına Yazdığı Şiir Yapay Zeka ile Mükemmel Bir Şarkıya Dönüştü

Yurdum İnsanının Gördüğü Rus Kadına Yazdığı Şiir Yapay Zeka ile Mükemmel Bir Şarkıya Dönüştü

Rusya Yapay Zeka kadınlar
Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
27.03.2024 - 11:36

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Hasan Yıldız isimli bir vatandaşın Mersin Erdemli'de gördüğü bir Rus kadın için 2013 yılında yazdığı ve Posta Gazetesi'nin 'Yurdumun Şairleri' bölümünde yayınlattığı efsane şiirine yapay zeka dokunuşu geldi.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@beyinngocu
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Son yıllarda hayatın her noktasında görmeye başladığımız yapay zekalar ile üretilen çalışmalar şaşırtmaya devam ederken, internet tarihimizin efsane şiirine de dokunan yapay zeka ortaya muhteşem bir çalışma çıkardı.

Son yıllarda hayatın her noktasında görmeye başladığımız yapay zekalar ile üretilen çalışmalar şaşırtmaya devam ederken, internet tarihimizin efsane şiirine de dokunan yapay zeka ortaya muhteşem bir çalışma çıkardı.

Hasan Yıldız isimli vatandaşın 'Rus Kızı Natali' başlığıyla Posta Gazetesi'nde yayınlattığı şiiri yapay zeka ile şarkıya dönüştürüldü. Ortaya ise efsane bir şarkı çıktı.

Hasan Yıldız isimli vatandaşın 'Rus Kızı Natali' başlığıyla Posta Gazetesi'nde yayınlattığı şiiri yapay zeka ile şarkıya dönüştürüldü. Ortaya ise efsane bir şarkı çıktı.

İşte o yapay zeka çalışması: 👇

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