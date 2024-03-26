Afro-Türk Zehra Özdemir, Bir Teyze ile Yaşadığı Diyaloğu Anlattığı Anlarla Viral Oldu

Dedeleri 200 yıl önce Adapazarı'nın Fındıklı köyüne göç eden Zehra Özdemir, Türkiye'de doğup büyüdü. Dedelerinin Sudan veya Yemen'den göç ettiğini belirten Zehra Özdemir, yaşadığı tuhaf olayları sosyal medyada paylaşırken, bir teyze ile yaşadığı diyaloğu anlattığı anlarla da viral oldu.