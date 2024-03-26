Görüş Bildir
Haberler
Video
Afro-Türk Zehra Özdemir, Bir Teyze ile Yaşadığı Diyaloğu Anlattığı Anlarla Viral Oldu

Afro-Türk Zehra Özdemir, Bir Teyze ile Yaşadığı Diyaloğu Anlattığı Anlarla Viral Oldu

Tiktok Afrika fenomen
Arya
Arya - Onedio Üyesi
26.03.2024 - 09:14

İçerik Devam Ediyor

Dedeleri 200 yıl önce Adapazarı'nın Fındıklı köyüne göç eden Zehra Özdemir, Türkiye'de doğup büyüdü. Dedelerinin Sudan veya Yemen'den göç ettiğini belirten Zehra Özdemir, yaşadığı tuhaf olayları sosyal medyada paylaşırken, bir teyze ile yaşadığı diyaloğu anlattığı anlarla da viral oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Zehra o videosunda, hastanedeyken bir teyzesinin kendisine adres sorduğunu ve verdiği cevaptan sonra da 'Ne kadar güzel Türkçe konuşuyorsun' dediğini söyledi.

Zehra o videosunda, hastanedeyken bir teyzesinin kendisine adres sorduğunu ve verdiği cevaptan sonra da 'Ne kadar güzel Türkçe konuşuyorsun' dediğini söyledi.

Teyzenin sözlerinden sonra 'Ben bu hastanede doğdum zaten' dediğini belirten Zehra, ardından ise teyzenin 'Kaç senedir buradasın? Türkçeyi ne güzel öğrenmişsin' dediğini belirtti.

Teyzenin sözlerinden sonra 'Ben bu hastanede doğdum zaten' dediğini belirten Zehra, ardından ise teyzenin 'Kaç senedir buradasın? Türkçeyi ne güzel öğrenmişsin' dediğini belirtti.

İşte Afro-Türk Zehra'nın viral olan o videosu: 👇

İlginizi çekebilecek diğer videolar: 👇

👇

👇

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
3
2
1
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?