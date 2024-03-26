Afro-Türk Zehra Özdemir, Bir Teyze ile Yaşadığı Diyaloğu Anlattığı Anlarla Viral Oldu

Dedeleri 200 yıl önce Adapazarı'nın Fındıklı köyüne göç eden Zehra Özdemir, Türkiye'de doğup büyüdü. Dedelerinin Sudan veya Yemen'den göç ettiğini belirten Zehra Özdemir, yaşadığı tuhaf olayları sosyal medyada paylaşırken, bir teyze ile yaşadığı diyaloğu anlattığı anlarla da viral oldu.
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Zehra o videosunda, hastanedeyken bir teyzesinin kendisine adres sorduğunu ve verdiği cevaptan sonra da 'Ne kadar güzel Türkçe konuşuyorsun' dediğini söyledi.
Teyzenin sözlerinden sonra 'Ben bu hastanede doğdum zaten' dediğini belirten Zehra, ardından ise teyzenin 'Kaç senedir buradasın? Türkçeyi ne güzel öğrenmişsin' dediğini belirtti.
İşte Afro-Türk Zehra'nın viral olan o videosu: 👇
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