Kocası Olmadan Tatile Gittiği İçin Linç Edilmişti: Ecem Taşer, Patronunun Metresiyle Kavga Ettiğini Anlattı

Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Ecem Taşer, yaptığı bir paylaşımca kocası olmadan Fas tatiline gittiği için linç edilmişti. HPV aşısı hakkındaki farkındalık videosu ile Fas tatili videosu arasında ilişki kurulan ve kocasını aldattığı yönünde iddialara maruz kalan Taşer, yediği linçten sonra ise açıklama yaparak paylaşımların farklı zamanlara ait olduğunu dile getirmişti.