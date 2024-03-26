Kocası Olmadan Tatile Gittiği İçin Linç Edilmişti: Ecem Taşer, Patronunun Metresiyle Kavga Ettiğini Anlattı

Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Ecem Taşer, yaptığı bir paylaşımca kocası olmadan Fas tatiline gittiği için linç edilmişti. HPV aşısı hakkındaki farkındalık videosu ile Fas tatili videosu arasında ilişki kurulan ve kocasını aldattığı yönünde iddialara maruz kalan Taşer, yediği linçten sonra ise açıklama yaparak paylaşımların farklı zamanlara ait olduğunu dile getirmişti.
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Fenomen Ecem Taşer şimdi ise patronunun metresi ile kavga edip işinden kovulduğu olayı anlattı.
Patronunun metresi olduğunu öğrendikten sonra aldatılan kadına aşırı üzüldüğünü belirten Taşer, amatörce yaptığı bir hatadan sonra metres olduğunu iddia ettiği kişi tarafından eziklendiğini ve mobbinge maruz kaldığını anlattı.
Yaşanan tartışmadan sonra işine son verilen Ecem Taşer, ofisten ayrılırken de yine bir tartışma yaşadığını ve kendisine 'beceriksiz' diyen ve metres olduğunu iddia ettiği kişiye, 'en azından metres değilim' dediğini belirtti.
İşte o anlar: 👇
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