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Yurda Yetişmeye Çalışan Gençlerin Son Dakika Koşusu: "22.99’da Bizim Kızlar"

Yurda Yetişmeye Çalışan Gençlerin Son Dakika Koşusu: "22.99’da Bizim Kızlar"

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
15.12.2024 - 19:58

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Üniversite öğrencilerinin yurt yaşamına dair komik ve eğlenceli anılar sosyal medyada sıkça gündem olmaya devam ediyor. TikTok'ta @yasemiann isimli kullanıcı tarafından paylaşılan bir video, öğrencilerin yurda giriş saatine son anda yetişme mücadelesini gözler önüne serdi.  Son dakikaya kadar dışarıda gezmeyi tercih eden gençler, saat 23.00’a saniyeler kala içeri girebilmek için tüm hızlarıyla koşarken kameraya alındı.

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"Yurda son giriş 23.00, 22.99’da bizim kızlar” başlığıyla paylaşılan görüntüler, kısa sürede viral olurken sosyal medya kullanıcılarını hem güldürdü hem de düşündürdü.

"Yurda son giriş 23.00, 22.99’da bizim kızlar” başlığıyla paylaşılan görüntüler, kısa sürede viral olurken sosyal medya kullanıcılarını hem güldürdü hem de düşündürdü.

Paylaşımda kullanılan "22.99" ifadesi ise mizah severlerin diline düştü.

Paylaşımda kullanılan "22.99" ifadesi ise mizah severlerin diline düştü.

İşte o anlar👇📹

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
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