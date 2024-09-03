YouTube Plaketi Gümrüğün 30 Euro Sınırına Takılan İçerik Üreticisi Duruma İsyan Etti!

YouTube'da 'Ozlem Ucel' adıyla içerik üreten genç kadın platformun 100 bin aboneyi geçen yayıncılara gönderdiği plaketin 30 euro değerin üzerinde olması sebebiyle gümrüğe takıldığını açıkladı. Duruma tepki gösteren , 'Vekalet verirsem ve YouTube bu bedeli ödemeyi kabul etmezse bana 20 bin lira gibi bir masraf çıkacak, 'Almıyorum kardeşim geri gönderin' desem 165 dolar masraf oluyor. Geriye tek seçenek kalıyor, kargoyu gümrükte bırakmak. Artık gümrüğe asarlar plaketi.' dedi.
YouTube'da aldığı ürünleri deneyen ve günlük konularla ilgili içerik üreten 'OzlemUcel ' hesabının sahibi genç kadın Türkiye'deki gümrük sisteminde başına gelenleri anlattı.
Kısa bir süre önce kanalının 100 bin aboneyi geçtiğini söyleyen içerik üreticisi, YouTube tarafından gönderilen plaketin 30 euro sınırı üzerine çıktığını belirterek gümrüğe takıldığını duyurdu.
Duruma tepki gösteren genç kadın, 'Vekalet verirsem ve YouTube bu bedeli ödemeyi kabul etmezse bana 20 bin lira gibi bir masraf çıkacak, 'Almıyorum kardeşim geri gönderin' desem 165 dolar masraf oluyor. Geriye tek seçenek kalıyor, kargoyu gümrükte bırakmak. Artık gümrüğe asarlar plaketi.' dedi.
İşte o görüntüler; 🎥 👇
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