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Galatasaray'a Transfer Olan Victor Osimhen ve Taraftardan İlk Üçlü Geldi

Galatasaray'a Transfer Olan Victor Osimhen ve Taraftardan İlk Üçlü Geldi

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
03.09.2024 - 08:50

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Galatasaray'ın 1 yıllığına Napoli'den kiraladığı Nijeryalı golcü Victor Osimhen, gece saatlerinde indiği Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde Galatasaray'lı taraftarın büyük ilgisiyle karşılandı. Osimhen, taraftarlara ilk üçlüsünü çektirdi. 

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Galatasaray'ın İtalya Serie A ekibi Napoli'den 1 yıllığına kiraladığı 25 yaşındaki yıldız golcü Victor Osimhen, gece saatlerinde indiği Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde Galatasaraylı taraftarların yoğun ilgisiyle karşılandı.

Galatasaray'ın İtalya Serie A ekibi Napoli'den 1 yıllığına kiraladığı 25 yaşındaki yıldız golcü Victor Osimhen, gece saatlerinde indiği Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde Galatasaraylı taraftarların yoğun ilgisiyle karşılandı.

Yüksek enerjisiyle dikkat çeken Osimhen, taraftarlara üçlü çektirdi.

Yüksek enerjisiyle dikkat çeken Osimhen, taraftarlara üçlü çektirdi.

O anlar kameralara böyle yansıdı; 🎥 👇

Osimhen'in başka bir açıdan görüntüleri 🎥 👇

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