Galatasaray'a Transfer Olan Victor Osimhen ve Taraftardan İlk Üçlü Geldi

Galatasaray'ın 1 yıllığına Napoli'den kiraladığı Nijeryalı golcü Victor Osimhen, gece saatlerinde indiği Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde Galatasaray'lı taraftarın büyük ilgisiyle karşılandı. Osimhen, taraftarlara ilk üçlüsünü çektirdi.
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Galatasaray'ın İtalya Serie A ekibi Napoli'den 1 yıllığına kiraladığı 25 yaşındaki yıldız golcü Victor Osimhen, gece saatlerinde indiği Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde Galatasaraylı taraftarların yoğun ilgisiyle karşılandı.
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Yüksek enerjisiyle dikkat çeken Osimhen, taraftarlara üçlü çektirdi.
Osimhen'in başka bir açıdan görüntüleri 🎥 👇
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