Yolun Karşısına Geçmek İsterken Koç Saldırısına Uğrayan Adam Kendini Yerde Buldu

Antalya'da yaşanan olayda, bir vatandaş yolun karşısına geçmek isterken koç saldırısına uğradı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Ne olduğunu anlamadan saldırıya uğrayan vatandaş aldığı darbe sonucunda ise refüje yuvarlandı. O anlar ise güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.
Düştüğü yerden kalkan adam birkaç adım attıktan sonra tekrar saldırıyla yüz yüze geldi.
İşte o ilginç görüntüler: 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
koçlar toplatılsın daha kaç can yanacak koçtaparlar yüzünden oluyor bunlar. barınaklara alınsın koçlar.