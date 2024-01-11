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Yolun Karşısına Geçmek İsterken Koç Saldırısına Uğrayan Adam Kendini Yerde Buldu

Yolun Karşısına Geçmek İsterken Koç Saldırısına Uğrayan Adam Kendini Yerde Buldu

Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
11.01.2024 - 10:14

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Antalya'da yaşanan olayda, bir vatandaş yolun karşısına geçmek isterken koç saldırısına uğradı.

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Ne olduğunu anlamadan saldırıya uğrayan vatandaş aldığı darbe sonucunda ise refüje yuvarlandı. O anlar ise güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Ne olduğunu anlamadan saldırıya uğrayan vatandaş aldığı darbe sonucunda ise refüje yuvarlandı. O anlar ise güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Düştüğü yerden kalkan adam birkaç adım attıktan sonra tekrar saldırıyla yüz yüze geldi.

Düştüğü yerden kalkan adam birkaç adım attıktan sonra tekrar saldırıyla yüz yüze geldi.

Tekrar gelen koçu gören adam saldırıdan kurtulmak için yerden aldığı taşları koça atmaya başladı. Korkan koç yanındaki koyunlarla birlikte yolun karşısına kaçarken, yolun kenarında olayı izleyen gençler de kaçarak uzaklaştı. 

Kaynak: İHA

İşte o ilginç görüntüler: 👇

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DamnD

koçlar toplatılsın daha kaç can yanacak koçtaparlar yüzünden oluyor bunlar. barınaklara alınsın koçlar.