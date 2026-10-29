Meksika'da Canlı Yayında Sunucunun Tekmelediği Drone Bir Modelin Yüzüne Çarptı

Canlı yayınlar, ne kadar iyi hazırlanılırsa hazırlansın, planlanmamış bir anın bir anda ekrana yansıma ihtimalini her zaman içinde taşıyor. Özellikle kalabalık bir ekibin, kameraların, ışıkların ve çeşitli ekipmanların aynı sahnede bir arada bulunduğu stüdyo programlarında yaşanan en küçük aksilik bile büyük bir kaosun fitilini ateşleyebiliyor.

Meksika'da yayınlanan 'Es Show' programında sunucu Ernesto Chavana, stüdyoda bulunan bir dronu tekmeledi. Dron, sahnede bulunan modellerden birinin yüzüne isabet etti. Yüzünü elleriyle kapatan model sahneden ayrılırken, programdaki diğer modeller yanına gelerek ona destek oldu. O anlar ekran başındakileri de şaşkına çevirdi.

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