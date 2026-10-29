Milyonlarca Kişiyi İlgilendiriyor: 2017 Öncesi Borçlar Silinebilir

Düzenleme, 2017 yılı öncesinde birikmiş GSS prim borçlarını kapsıyor. Borçlarla birlikte bu alacaklara işleyen gecikme cezası ve gecikme zammının da tahsilinden vazgeçilmesi hedefleniyor. Daha önce uygulanan benzer af ise 2016 öncesindeki borçları kapsamıştı; yeni teklif bu sınırı bir yıl ileri taşıyor.

Teklifin kanunlaşması halinde borcu silinenler, durumlarını e-Devlet üzerinden sorgulayabilecek. Ancak düzenleme Meclis'e sunulacak aşamada olduğu için kapsam ve tarihler değişebilir. Kesin ayrıntılar, Resmi Gazete'de yayımlanacak metinle netleşecek.

GSS primini kimler ödüyor?

Sosyal güvenlik sisteminin dışında kalan ve bir SGK'lı üzerinden sağlık hizmeti alamayan kişiler: 18 yaşından sonra öğrenimini bırakanlar, lise sonrası 20 yaşında üniversiteye gitmeyenler ya da mezun olduğu hâlde çalışmayan üniversiteliler. 2026 yılında primini kendisi ödemesi gereken kişi için aylık tutar 781 TL.