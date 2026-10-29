article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Milyonlarca Kişiyi İlgilendiriyor: 2017 Öncesi Borçlar Silinebilir

Milyonlarca Kişiyi İlgilendiriyor: 2017 Öncesi Borçlar Silinebilir

SGK
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
29.10.2026 - 13:21
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Genel Sağlık Sigortası (GSS) primini ödeyemediği için borç yükü altında kalan milyonlarca kişiyi ilgilendiren yeni bir düzenleme gündemde. Dünya gazetesinin haberine göre, 2017 öncesine ait GSS prim borçlarının gecikme cezası ve gecikme zammıyla birlikte silinmesini öngören af teklifinin TBMM'ye sunulması bekleniyor. Düzenlemeden yaklaşık 1,4 milyon kişinin yararlanması, silinecek borç tutarının ise yaklaşık 3 milyar lirayı bulması öngörülüyor. Düzenleme henüz yasalaşmış değil.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1,4 milyon kişi ve 3 milyar liralık borç masada: Gecikme cezaları da silinebilir.

1,4 milyon kişi ve 3 milyar liralık borç masada: Gecikme cezaları da silinebilir.

Düzenleme, 2017 yılı öncesinde birikmiş GSS prim borçlarını kapsıyor. Borçlarla birlikte bu alacaklara işleyen gecikme cezası ve gecikme zammının da tahsilinden vazgeçilmesi hedefleniyor. Daha önce uygulanan benzer af ise 2016 öncesindeki borçları kapsamıştı; yeni teklif bu sınırı bir yıl ileri taşıyor.

Teklifin kanunlaşması halinde borcu silinenler, durumlarını e-Devlet üzerinden sorgulayabilecek. Ancak düzenleme Meclis'e sunulacak aşamada olduğu için kapsam ve tarihler değişebilir. Kesin ayrıntılar, Resmi Gazete'de yayımlanacak metinle netleşecek.

GSS primini kimler ödüyor? 

Sosyal güvenlik sisteminin dışında kalan ve bir SGK'lı üzerinden sağlık hizmeti alamayan kişiler: 18 yaşından sonra öğrenimini bırakanlar, lise sonrası 20 yaşında üniversiteye gitmeyenler ya da mezun olduğu hâlde çalışmayan üniversiteliler. 2026 yılında primini kendisi ödemesi gereken kişi için aylık tutar 781 TL.

Prim borcu olanın sağlık hizmeti kısıtlanıyor: Gelir testiyle devlet ödeyebiliyor.

Prim borcu olanın sağlık hizmeti kısıtlanıyor: Gelir testiyle devlet ödeyebiliyor.

SGK verilerine göre yaklaşık 2 milyon kişi GSS primini kendisi öderken, yaklaşık 5,7 milyon kişinin primi devlet tarafından karşılanıyor. Hanede kişi başına düşen gelir, brüt asgari ücretin üçte birinin altında kalıyorsa prim devlete ait. 2026 için bu eşik kişi başı 11.000 TL olarak veriliyor. Başvurular, ikamet edilen ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na yapılıyor.

Prim borcu bulunanlar ise sağlık hizmetinden tam anlamıyla yararlanamıyor. Sağlık Bakanlığı'na bağlı bazı tesislerde, üniversite araştırma merkezlerinde ve belirli şartlarla SGK ile anlaşmalı özel hastanelerde kısıtlamalarla karşılaşılabiliyor. Borcu silinecek kişiler için bu kısıtların nasıl değişeceği ise düzenlemenin son haline bağlı.

Prim affı ne zaman çıkacak?

Af teklifinin Meclis takvimi henüz belli değil. Borcu olan vatandaşların, düzenleme netleşene kadar e-Devlet üzerinden güncel borç durumlarını takip etmesi ve resmi duyuruları beklemesi gerekiyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın