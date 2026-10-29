Milyonlarca Kişiyi İlgilendiriyor: 2017 Öncesi Borçlar Silinebilir
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Genel Sağlık Sigortası (GSS) primini ödeyemediği için borç yükü altında kalan milyonlarca kişiyi ilgilendiren yeni bir düzenleme gündemde. Dünya gazetesinin haberine göre, 2017 öncesine ait GSS prim borçlarının gecikme cezası ve gecikme zammıyla birlikte silinmesini öngören af teklifinin TBMM'ye sunulması bekleniyor. Düzenlemeden yaklaşık 1,4 milyon kişinin yararlanması, silinecek borç tutarının ise yaklaşık 3 milyar lirayı bulması öngörülüyor. Düzenleme henüz yasalaşmış değil.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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