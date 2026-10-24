SGK Başuzmanı İsa Karakaş Açıkladı: Zabıta ve Doktor Tutanağı Bile Prim Gününe Dönüşecek

Genelge, aynı kişi için birden fazla tespit bulunduğunda izlenecek yolu da adım adım belirliyor. Sigortalının aynı iş yerinde çalıştığını gösteren en eski belgenin tarihi işe giriş tarihi kabul edilecek. Aynı ay içinde ve izleyen aylarda tespit edilen her gün için 1 gün hizmet verilecek, bu çalışma ilişkisi kısmi süreli (part-time) çalışma olarak değerlendirilecek.

Tespitler arasında hiç kayıt bulunmayan bir ay varsa, sonraki aydaki ilk tespit yeni bir işe giriş olarak işlenecek. Önceki çalışma ise hizmet verilen son gün itibarıyla işten ayrılış şeklinde kapatılacak.

Çalışmasının kesintisiz sürdüğünü düşünenlerin itiraz hakkı saklı. İtiraz edilmesi halinde dosya, gerekli inceleme ve tespitlerin yapılması için sosyal güvenlik denetmenlerine gönderilecek.

Karakaş'a göre düzenleme hem çalışanın hem de işverenin lehine. Tespit edilen her gün hizmete dönüşürken işveren tarafında da kayıtlar netleşiyor. Kanıt yoksa hizmet de doğmuyor, denetim ve itiraz yolu iki taraf için de açık tutuluyor. Karakaş, sigortalılara tespitleri yakından takip etmelerini, işverenlere ise tutanakları dikkate alıp kayıtlarını düzenli tutmalarını öneriyor.