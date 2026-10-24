SGK Başuzmanı İsa Karakaş Açıkladı: Zabıta ve Doktor Tutanağı Bile Prim Gününe Dönüşecek
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SGK Başuzmanı İsa Karakaş, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun fiili çalışma tespitlerine ilişkin yeni genelgesiniTürkiye Gazetesi'ndeki köşesine taşıdı. Karakaş'ın aktardığına göre kolluk, zabıta, doktor, veteriner ya da mühendisin tuttuğu resmi tutanaklar artık doğrudan delil sayılacak. Tutanakta kişinin fiilen çalıştığı yazıyorsa, o tarih itibarıyla sigortalıya en az 1 gün hizmet kazandırılacak.
Tutanakta "çalışıyor" yazıyorsa sigortalıya en az 1 gün hizmet işlenecek.
Birden fazla tespit varsa kısmi süreli çalışma sayılacak, arada boş ay kalırsa yeni işe giriş yapılacak.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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