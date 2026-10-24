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SGK Başuzmanı İsa Karakaş Açıkladı: Zabıta ve Doktor Tutanağı Bile Prim Gününe Dönüşecek

SGK Başuzmanı İsa Karakaş Açıkladı: Zabıta ve Doktor Tutanağı Bile Prim Gününe Dönüşecek

SGK
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
24.10.2026 - 19:01
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SGK Başuzmanı İsa Karakaş, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun fiili çalışma tespitlerine ilişkin yeni genelgesiniTürkiye Gazetesi'ndeki köşesine taşıdı. Karakaş'ın aktardığına göre kolluk, zabıta, doktor, veteriner ya da mühendisin tuttuğu resmi tutanaklar artık doğrudan delil sayılacak. Tutanakta kişinin fiilen çalıştığı yazıyorsa, o tarih itibarıyla sigortalıya en az 1 gün hizmet kazandırılacak.

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Tutanakta "çalışıyor" yazıyorsa sigortalıya en az 1 gün hizmet işlenecek.

Tutanakta "çalışıyor" yazıyorsa sigortalıya en az 1 gün hizmet işlenecek.

Yeni düzenleme, SSK'lı olarak bilinen 4/a kapsamındaki sigortalıları ilgilendiriyor. Genelgeyle sahada tespit edilen çalışmaların SGK kayıtlarına daha hızlı ve şeffaf biçimde işlenmesi hedefleniyor. Karakaş, düzenlemenin özünü tek cümleyle özetliyor: Tespit varsa hizmet doğar.

Kayıt dışı sigortalılarla ilgili işlemleri SGK bünyesindeki Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele (KADİM) servisleri yürütüyor. Kamu kurum ve kuruluşlarından gelen bilgi ve belgeler geçerli kabul ediliyor; kolluk, zabıta, doktor, veteriner veya mühendis tarafından düzenlenen tutanak ve kayıtlar sigortasız çalışanların tespitinde esas alınıyor. Bu belgelerde kişinin fiilen çalıştığı açıkça belirtilmişse işlem bekletilmeden yapılacak.

Trafik ceza tutanakları da sistemin bir parçası. Trafik polisi ya da jandarmanın düzenleyip kişiye yüz yüze tebliğ ettiği cezalar KADİM servislerinde tek tek incelenecek. Aynı iş yerinde zaten sigortalı çalıştığı anlaşılanlar ayrılacak, geri kalan tüm kayıtlar Sosyal Güvenlik Denetmenleri Servisi'ne gönderilecek.

Birden fazla tespit varsa kısmi süreli çalışma sayılacak, arada boş ay kalırsa yeni işe giriş yapılacak.

Birden fazla tespit varsa kısmi süreli çalışma sayılacak, arada boş ay kalırsa yeni işe giriş yapılacak.

Genelge, aynı kişi için birden fazla tespit bulunduğunda izlenecek yolu da adım adım belirliyor. Sigortalının aynı iş yerinde çalıştığını gösteren en eski belgenin tarihi işe giriş tarihi kabul edilecek. Aynı ay içinde ve izleyen aylarda tespit edilen her gün için 1 gün hizmet verilecek, bu çalışma ilişkisi kısmi süreli (part-time) çalışma olarak değerlendirilecek.

Tespitler arasında hiç kayıt bulunmayan bir ay varsa, sonraki aydaki ilk tespit yeni bir işe giriş olarak işlenecek. Önceki çalışma ise hizmet verilen son gün itibarıyla işten ayrılış şeklinde kapatılacak.

Çalışmasının kesintisiz sürdüğünü düşünenlerin itiraz hakkı saklı. İtiraz edilmesi halinde dosya, gerekli inceleme ve tespitlerin yapılması için sosyal güvenlik denetmenlerine gönderilecek.

Karakaş'a göre düzenleme hem çalışanın hem de işverenin lehine. Tespit edilen her gün hizmete dönüşürken işveren tarafında da kayıtlar netleşiyor. Kanıt yoksa hizmet de doğmuyor, denetim ve itiraz yolu iki taraf için de açık tutuluyor. Karakaş, sigortalılara tespitleri yakından takip etmelerini, işverenlere ise tutanakları dikkate alıp kayıtlarını düzenli tutmalarını öneriyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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