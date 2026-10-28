SGK Uzmanı Emeklilikte Kademe Farkını Anlattı: 1 Gün Geç Girene 20 Yıl Gecikme
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Emeklilikte kademe talebi yeniden gündemde. Eski SGK başmüfettişi İsa Karakaş, Türkiye Gazetesi'ndeki yazısında 8 Eylül 1999'dan sonra sigortalı olanların yaşadığı farkı anlattı. Karakaş'a göre sisteme bir gün geç giren, erkeklerde 17, kadınlarda 20 yıla varan ek bekleyişle karşı karşıya kalabiliyor.
Bir gün geç sigortalı olan erkek 17, kadın 20 yıla varan gecikme yaşıyor
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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