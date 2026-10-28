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SGK Uzmanı Emeklilikte Kademe Farkını Anlattı: 1 Gün Geç Girene 20 Yıl Gecikme

SGK Uzmanı Emeklilikte Kademe Farkını Anlattı: 1 Gün Geç Girene 20 Yıl Gecikme

Emekli Maaşı
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
28.10.2026 - 19:01
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Emeklilikte kademe talebi yeniden gündemde. Eski SGK başmüfettişi İsa Karakaş, Türkiye Gazetesi'ndeki yazısında 8 Eylül 1999'dan sonra sigortalı olanların yaşadığı farkı anlattı. Karakaş'a göre sisteme bir gün geç giren, erkeklerde 17, kadınlarda 20 yıla varan ek bekleyişle karşı karşıya kalabiliyor.

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Bir gün geç sigortalı olan erkek 17, kadın 20 yıla varan gecikme yaşıyor

Bir gün geç sigortalı olan erkek 17, kadın 20 yıla varan gecikme yaşıyor

SGK uzmanı Karakaş'a göre sorunun kaynağı, 8 Eylül 1999'da yürürlüğe giren yasanın getirdiği emeklilik eşiği. Bu tarihten sonra sigortalı olanlar için yaş şartı geri geldi ve fark, giriş tarihine göre yıllarla ölçülür hale geldi. Mart 2023'te çıkan EYT düzenlemesi ise yazara göre yeterli planlama yapılmadan hayata geçirildi ve yeni adaletsizlikler doğurdu.

Bugün milyonlarca kişi emeklilikte kademe istiyor. Talebin özü şu: Birkaç gün, ay ya da yıl geç sigortalı oldu diye uzun yıllar fazla çalışmak istemiyorlar. Eski bir SGK başmüfettişi olan Karakaş, sisteme 1 gün farkla girenlerin erkeklerde 17, kadınlarda 20 yıla varan bir gecikme yaşadığını örnekliyor.

Karakaş, işin bir de kayıt dışı boyutu olduğunu hatırlatıyor. Denetimlerde çalışanların yarısından fazlasının kayıt dışı çalıştırıldığının görüldüğünü belirten Karakaş, staj, çıraklık, askerlik ya da üniversite nedeniyle sigorta girişinin gecikmiş olabileceğine dikkat çekiyor.

EYT'liler yaş şartsız emekli oldu, 9 bin güne kadar prim ödeyen yaş bekliyor.

EYT'liler yaş şartsız emekli oldu, 9 bin güne kadar prim ödeyen yaş bekliyor.

8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında sigortalı olanlar, kademe olmadan kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaşını beklemek zorunda kalıyor. Karakaş bu tabloyu EYT ile karşılaştırıyor. EYT kapsamında yaş şartı aranmadan 5.000 ile 5.975 gün primle emekli olanlar var. Buna karşılık 1 gün sonra sigortalı olup 7.000 ile 9.000 gün prim ödeyenler hâlâ yaş bekliyor. Yazar bunu, çok prim ödeyenin cezalandırılması diye özetliyor.

Kademe talebi, 9 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında sisteme girenleri kapsıyor. Bu grup altı ana kategoriye ayrılıyor: SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı, Tarım SSK, Tarım Bağ-Kur ve banka ile TOBB sandıkları gibi özel sandıklar.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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