SGK Uzmanı Emeklilikte Kademe Farkını Anlattı: 1 Gün Geç Girene 20 Yıl Gecikme

SGK uzmanı Karakaş'a göre sorunun kaynağı, 8 Eylül 1999'da yürürlüğe giren yasanın getirdiği emeklilik eşiği. Bu tarihten sonra sigortalı olanlar için yaş şartı geri geldi ve fark, giriş tarihine göre yıllarla ölçülür hale geldi. Mart 2023'te çıkan EYT düzenlemesi ise yazara göre yeterli planlama yapılmadan hayata geçirildi ve yeni adaletsizlikler doğurdu.

Bugün milyonlarca kişi emeklilikte kademe istiyor. Talebin özü şu: Birkaç gün, ay ya da yıl geç sigortalı oldu diye uzun yıllar fazla çalışmak istemiyorlar. Eski bir SGK başmüfettişi olan Karakaş, sisteme 1 gün farkla girenlerin erkeklerde 17, kadınlarda 20 yıla varan bir gecikme yaşadığını örnekliyor.

Karakaş, işin bir de kayıt dışı boyutu olduğunu hatırlatıyor. Denetimlerde çalışanların yarısından fazlasının kayıt dışı çalıştırıldığının görüldüğünü belirten Karakaş, staj, çıraklık, askerlik ya da üniversite nedeniyle sigorta girişinin gecikmiş olabileceğine dikkat çekiyor.