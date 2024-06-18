Yetenek Yarışmasında Saniyeler İçinde Kıyafet Değiştirerek Şaşkın Bırakan Kadın

Bugüne kadar yetenek yarışmalarında pek çok yetenekli illüzyonist gördük ama bir yarışmacı yaptığı gösteriyle hiç olmadığı kadar alkış aldı. Yetenekli kadın saniyeler içerisinde kıyafet değiştirerek şov yaptı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
America's Got Talent dünyanın en popüler yetenek yarışması formatı. Yeteneklerini sergilemek isteyen pek çok kişi ülkemizde olduğu gibi ABD'de de önce jüri ardından büyük seyirci grupları karşısına çıkıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
AGT'ye katılan bir kadın yarışmacı da kıyafet değiştirme illüzyonuyla hem jüriyi hem seyirciyi şaşırttı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
Kesin ip var!
Yıllardır youtube da duran bir video... Buna benzer çok video var... 👎👎👎