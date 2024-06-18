Görüş Bildir
Haberler
Video
Yetenek Yarışmasında Saniyeler İçinde Kıyafet Değiştirerek Şaşkın Bırakan Kadın

Yetenek Yarışmasında Saniyeler İçinde Kıyafet Değiştirerek Şaşkın Bırakan Kadın

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
18.06.2024 - 17:03

İçerik Devam Ediyor

Bugüne kadar yetenek yarışmalarında pek çok yetenekli illüzyonist gördük ama bir yarışmacı yaptığı gösteriyle hiç olmadığı kadar alkış aldı. Yetenekli kadın saniyeler içerisinde kıyafet değiştirerek şov yaptı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

America's Got Talent dünyanın en popüler yetenek yarışması formatı. Yeteneklerini sergilemek isteyen pek çok kişi ülkemizde olduğu gibi ABD'de de önce jüri ardından büyük seyirci grupları karşısına çıkıyor.

America's Got Talent dünyanın en popüler yetenek yarışması formatı. Yeteneklerini sergilemek isteyen pek çok kişi ülkemizde olduğu gibi ABD'de de önce jüri ardından büyük seyirci grupları karşısına çıkıyor.

AGT'ye katılan bir kadın yarışmacı da kıyafet değiştirme illüzyonuyla hem jüriyi hem seyirciyi şaşırttı.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
3
3
3
2
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
onur.ozdemir

Kesin ip var!

Halil Değerli

Yıllardır youtube da duran bir video... Buna benzer çok video var... 👎👎👎