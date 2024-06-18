Yabancı Rolü Yaparak Kurban Pazarlığını Girişen Fenomen Yaşlı Çiftçiyi Trolledi

Kurban Bayramı'nın olmazsa olmaz ritüellerinden biri de kurbanlık pazarlığıdır. Satın alınmak istenen hayvan için kıyasıya bir pazarlığa girişilir. Eller kollarda zedelenmeler yaşanır. Bir içerik üretici de yabancı rolünde kurban pazarlığına girişti. O görüntüler viral oldu.
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alitareyiz isimli kullanıcı genelde trolleme videolarıyla önümüze düşüyor.
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Bu seferki durağı da bir çiftçiydi...
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Beleğş beleğş 🤣 Eee ne demişler nerde beleş orda yerleş! 🤣
amca 163bin lira etmez o tosunlar
herif sattığı öküzlerden daha öküz.