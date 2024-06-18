Yabancı Rolü Yaparak Kurban Pazarlığını Girişen Fenomen Yaşlı Çiftçiyi Trolledi

Kurban Bayramı'nın olmazsa olmaz ritüellerinden biri de kurbanlık pazarlığıdır. Satın alınmak istenen hayvan için kıyasıya bir pazarlığa girişilir. Eller kollarda zedelenmeler yaşanır. Bir içerik üretici de yabancı rolünde kurban pazarlığına girişti. O görüntüler viral oldu.