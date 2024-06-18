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Yabancı Rolü Yaparak Kurban Pazarlığını Girişen Fenomen Yaşlı Çiftçiyi Trolledi

Yabancı Rolü Yaparak Kurban Pazarlığını Girişen Fenomen Yaşlı Çiftçiyi Trolledi

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
18.06.2024 - 13:30

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Kurban Bayramı'nın olmazsa olmaz ritüellerinden biri de kurbanlık pazarlığıdır. Satın alınmak istenen hayvan için kıyasıya bir pazarlığa girişilir. Eller kollarda zedelenmeler yaşanır. Bir içerik üretici de yabancı rolünde kurban pazarlığına girişti. O görüntüler viral oldu.

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alitareyiz isimli kullanıcı genelde trolleme videolarıyla önümüze düşüyor.

alitareyiz isimli kullanıcı genelde trolleme videolarıyla önümüze düşüyor.

Bu seferki durağı da bir çiftçiydi...

Bu videolar da tam senlik 👍

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onur.ozdemir

Beleğş beleğş 🤣 Eee ne demişler nerde beleş orda yerleş! 🤣

Emrullah artrk

amca 163bin lira etmez o tosunlar

Mert Soylu

herif sattığı öküzlerden daha öküz.