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Bir Kuyumcu Gün Sonunda Eksikleri Nasıl Tespit Ettiklerini Anlatan Bir Videoyu Sosyal Medyada Paylaştı

Bir Kuyumcu Gün Sonunda Eksikleri Nasıl Tespit Ettiklerini Anlatan Bir Videoyu Sosyal Medyada Paylaştı

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
17.06.2024 - 23:58

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Altın küpe, yüzük ve bilezik gibi değerli ziynet eşyalarının satışının gerçekleştiği kuyumcularda, maalesef ki hırsızlık olayları sık sık gerçekleşmekte. Bundan dolayı da birçok kuyumcu, günün sonunda ürünlerini saymadan dükkanlarını kapatmıyor.

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Bir kuyumcu ise ürünlerin barkodlarını okuyan bir sistemle; eksik ürünleri nasıl tespit ettiklerini gösteren bir videoyu, mizahi bir yazıyla birlikte paylaştı.

Bir kuyumcu ise ürünlerin barkodlarını okuyan bir sistemle; eksik ürünleri nasıl tespit ettiklerini gösteren bir videoyu, mizahi bir yazıyla birlikte paylaştı.

İşte o paylaşım;

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