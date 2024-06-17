Bir Kuyumcu Gün Sonunda Eksikleri Nasıl Tespit Ettiklerini Anlatan Bir Videoyu Sosyal Medyada Paylaştı

Altın küpe, yüzük ve bilezik gibi değerli ziynet eşyalarının satışının gerçekleştiği kuyumcularda, maalesef ki hırsızlık olayları sık sık gerçekleşmekte. Bundan dolayı da birçok kuyumcu, günün sonunda ürünlerini saymadan dükkanlarını kapatmıyor.
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Bir kuyumcu ise ürünlerin barkodlarını okuyan bir sistemle; eksik ürünleri nasıl tespit ettiklerini gösteren bir videoyu, mizahi bir yazıyla birlikte paylaştı.
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İşte o paylaşım;
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