Milli Gururumuz Arda Güler'den Duygulandıran Milli Takım Paylaşımı

EURO 2024 grup aşamalarında pek çok genç oyuncumuz ilk turnuva deneyimini yaşayacak. Bunlardan biri de dünyanın en büyük yıldız adaylarından biri olarak gösterilen Real Madrid oyuncusu Arda Güler. Genç futbolcu bugün Gürcistan'la oynayacağımız maç öncesi bir paylaşımda bulundu.