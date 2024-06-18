Milli Gururumuz Arda Güler'den Duygulandıran Milli Takım Paylaşımı

EURO 2024 grup aşamalarında pek çok genç oyuncumuz ilk turnuva deneyimini yaşayacak. Bunlardan biri de dünyanın en büyük yıldız adaylarından biri olarak gösterilen Real Madrid oyuncusu Arda Güler. Genç futbolcu bugün Gürcistan'la oynayacağımız maç öncesi bir paylaşımda bulundu.
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Türkiye saati ile 19.00'da yayınlanacak maçta Arda Güler ilk turnuva deneyimini yaşayacak.
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Sosyal medya hesaplarından da bu heyecanı yansıtan bir video paylaştı.
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