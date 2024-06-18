Biri Sınıfsallık mı Dedi? Rahmi Koç'un İşinden Evine Yatıyla Döndüğü Anlar Tekrar Gündem Oldu

Koç Holding Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Rahmi Koç, sadece Türkiye'nin değil dünyanın da sayılı zenginleri arasında. Ancak bu zenginliği çok uzun süredir mevcut. 1980 yılında işinden evine yatla dönerken çekilen görüntüler ise sosyal medyada neyin sınıfsal neyin değil olduğu tartışmaları içinde yeniden hatırlatıldı.