article/comments
article/share
Haberler
TV
Yeraltı'ndaki Kurtlar Vadisi Göndermesinden Uzak Şehir'deki Ayrılık İddiasına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Yeraltı'ndaki Kurtlar Vadisi Göndermesinden Uzak Şehir'deki Ayrılık İddiasına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

yerli dizi Reyting Taşacak Bu Deniz
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
08.04.2026 - 15:35

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!

8 Nisan Çarşamba günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Süleyman Çakır'ın vefatının üstünden 22 yıl geçti.

Türk dizi tarihinin en ikonik karakterlerinden biri olan, İstanbul’un sefiri Süleyman Çakır, tam 22 yıl önce bugün aramızdan ayrıldı. Bir kurgu karakter olmasına rağmen Kurtlar Vadisi'nin efsaneler arasında yer alması, her yıl 8 Nisan'da sosyal medyanın Süleyman Çakır editleriyle dolup taşması, gıyabi cenaze namazlarının kılınması göz önüne alınınca bu vefat haberinin neden gündem olduğunu bir kez daha anlıyoruz. Karaktere hayat veren Oktay Kaynarca da 22 yıldır bu vefatı yıldönümünde anıyor.

Detaylar:

Taşacak Bu Deniz setinden yapılan kamera arkası paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

TRT 1'in fenomen dizisi Taşacak Bu Deniz setinden yapılan paylaşım seyirciyi heyecanlandırdı. Dizide rol alan oyuncuların monitör başında toplanarak merakla izledikleri sahne kafa karıştırdı. Oyuncuların hangi sahneyi çekip izledikleri soru işaretlerine neden oldu.

Detaylar:

NOW TV ekranlarında yayınlanan Kıskanmak dizisinin sezon sonunda final yapıp yapmayacağı konuşuluyor.

A.B.İ., Kıskanmak ve Mehmed Fetihler Sultanı'nın yayınlandığı salı gününde zirvenin adı yine değişmedi. Gündüz kuşağının da etkisini sürdürdüğü salı gününde başrolünün final yapacağını söylediği dizi düşüş yaşamaya devam etti.

Detaylar:

Kızılcık Şerbeti'nde Fatih karakterine hayat veren Doğukan Güngör, gözaltına alınması ve yasaklı madde testinin pozitif çıkmasının ardından diziden çıkarıldı.

Geçtiğimiz günlerde yeni bir diziyle anlaşan Güngör'den dizisiyle ilgili paylaşım geldi.

Detaylar:

Survivor'ın yeni bölümünde Nagihan ve Seren Ay arasındaki iltifat tartışması gündem oldu.

Survivor 2026'da Nagihan ve Seren Ay yine birbirine girdi. Yeni bölümdeki ada konseyinde Nagihan, Seren Ay'ın birleşme partisinde kendisine iltifat ettiğini açıklarken Seren Ay, 'Güzel olmuştun' diyerek Nagihan'ın iltifata tepkisine şaşırdığını belirtti.

Detaylar:

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Usta oyuncu Cengiz Ergezer'in yeni mesleği şaşkınlık yarattı.

Gibi ve Gönül Dağı dizilerinde rol alan oyuncu Cengiz Ergezer, bir motosiklet kullanıcısı tarafından benzinlikte görüldü. Motosikletlinin 'Abi senin burada ne işin var?' diye sorması şaşkınlığını gözler önüne serdi.

Detaylar:

Show TV'nin merakla beklenen dizisi Delikanlı yayın hayatına başladı.

Show TV ekranlarında pazartesi günü yayın hayatına başlayan Delikanlı dizisinin Uzak Şehir karşısında başarı yakalayıp yakalayamayacağı merak ediliyordu. İlk bölüm için beklenenden düşük reyting alan dizide takipçi krizi yaşandı. Dizinin Instagram hesabının takipçi sayısı bir anda sıfıra indi.

Detaylar:

Taşacak Bu Deniz oyuncuları resmen Trabzonlu oldu!

Karadeniz’in doğal atmosferinde çekimleri süren Taşacak Bu Deniz dizisinin seti, Sürmene Belediye Başkanı Hüseyin Azizoğlu’nun ziyaretiyle hareketlendi. Başkan Azizoğlu, Ulaş Tuna Astepe, Deniz Baysal, Yeşim Ceren Bozoğlu ve Gamze Süner Atay ile bir araya gelerek sanatçılara teşekkür etti ve fahri hemşehrilik beratlarını takdim etti.

Detaylar:

Survivor 2026’da birleşme partisinin ardından Gönüllüler adasında tansiyon bir anda yükseldi.

Survivor 2026'da tartışmalar devam ediyor. Olayların kadını Nagihan, yeni baraka kurulurken Seda'nın üzerine yürüdü ve 'Burası benim alanım' diyerek ortalığı yıktı.

Detaylar:

Başarısı Türkiye sınırlarını aşan Eşref Rüya, İsrail'de en çok izlenen dizilerden biri.

Kanal D'de yayınlanan Eşref Rüya dizisi dünyanın pek çok ülkesinde izleniyor. İsrail'de de büyük bir izleyici kitlesine sahip olan Eşref Rüya'nın Kadir'i sevilen oyuncu Görkem Sevindik, İsrail Meclisi Knesset'in Filistinli esirlere idam cezası getirilmesini öngören yasa tasarısını onaylamasının ardından Instagram hesabında İsrail'i kınayan bir paylaşım yaptı. Paylaşımın ardından İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ise bir video yayınlayarak ünlü oyuncuyu tehdit etti. CNN Türk yayınına katılan Görkem Sevindik, tehdidin ardından sessiz kalmadı.

Detaylar:

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

NOW'daki racon sahnesi sosyal medyanın gündemine oturdu.

NOW'ın ilgiyle izlenen dizisi Yeraltı'nın yeni bölümündeki racon sahnesi gündem oldu. Yeraltı'nın Don Çiçi karakteri, efsane dizi Kurtlar Vadisi'ndeki Laz Ziya karakterine racon göndermesi yaptı.

Detaylar:

Kanal D'nin rekortmen dizisi Uzak Şehir, ikinci sezonuyla da büyük bir başarı göstererek sezon boyu 10+ reyting almayı başardı.

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir, ikinci sezonuyla da 10 reytingin üstünde seyrederek büyük bir başarı yakaladı. Meryem karakteriyle diziye dahil olan Ceren Moray'ın ardından dizinin başrolü Sinem Ünsal'ın diziden ayrılacağı iddia edildi. Gazeteci Birsen Altuntaş iddialara yanıt verdi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Detaylar:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın