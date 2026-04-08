Oktay Kaynarca, Kurtlar Vadisi'nde 22 Yıl Önce Ölen Süleyman Çakır'ı Anmayı Yine İhmal Etmedi

Oktay Kaynarca, Kurtlar Vadisi'nde 22 Yıl Önce Ölen Süleyman Çakır'ı Anmayı Yine İhmal Etmedi

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
08.04.2026 - 15:09

Türk dizi tarihinin en ikonik karakterlerinden biri olan, İstanbul’un sefiri Süleyman Çakır, tam 22 yıl önce bugün aramızdan ayrıldı. Bir kurgu karakter olmasına rağmen Kurtlar Vadisi'nin efsaneler arasında yer alması, her yıl 8 Nisan'da sosyal medyanın Süleyman Çakır editleriyle dolup taşması, gıyabi cenaze namazlarının kılınması göz önüne alınınca bu vefat haberinin neden gündem olduğunu bir kez daha anlıyoruz. Karaktere hayat veren Oktay Kaynarca da 22 yıldır bu vefatı yıldönümünde anıyor.

Raconuyla, merhametiyle ve Polat Alemdar ile olan sarsılmaz dostluğuyla bir fenomene dönüşen Süleyman Çakır'ın vefatının üstünden 22 yıl geçti.

Raconuyla, merhametiyle ve Polat Alemdar ile olan sarsılmaz dostluğuyla bir fenomene dönüşen Süleyman Çakır'ın vefatının üstünden 22 yıl geçti.

'Azdan az, çoktan çok gider' sözü kulaklarımızda çınlayan Süleyman Çakır, Cerrahpaşalı Halit tarafından pusuya düşürülmüştü. Çakır’ın ölümü öyle bir etki yarattı ki, gerçek hayatta gıyabi cenaze namazları kılındı, gazetelere taziye ilanları verildi. Türk halkı kurgu ile gerçeği Çakır için birbirine kattı!

8 Nisan'da ölen Süleyman Çakır, 22 yıldır hala sosyal medyada anılmaya devam ediyor.

8 Nisan'da ölen Süleyman Çakır, 22 yıldır hala sosyal medyada anılmaya devam ediyor.

Karaktere hayat veren Oktay Kaynarca da karakterine saygısını ve vefasını gösteriyor. Her yıl 8 Nisan'da Süleyman Çakır paylaşımı yapan Oktay Kaynarca, bu kez de bir videoyla birlikte paylaştığı fotoğrafa 'Ölüm yıldönümünde rahmet, sevenlerine başsağlığı dilerim' notu düştü.

Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
