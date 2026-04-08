Oktay Kaynarca, Kurtlar Vadisi'nde 22 Yıl Önce Ölen Süleyman Çakır'ı Anmayı Yine İhmal Etmedi

Türk dizi tarihinin en ikonik karakterlerinden biri olan, İstanbul’un sefiri Süleyman Çakır, tam 22 yıl önce bugün aramızdan ayrıldı. Bir kurgu karakter olmasına rağmen Kurtlar Vadisi'nin efsaneler arasında yer alması, her yıl 8 Nisan'da sosyal medyanın Süleyman Çakır editleriyle dolup taşması, gıyabi cenaze namazlarının kılınması göz önüne alınınca bu vefat haberinin neden gündem olduğunu bir kez daha anlıyoruz. Karaktere hayat veren Oktay Kaynarca da 22 yıldır bu vefatı yıldönümünde anıyor.