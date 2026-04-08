Trabzonlu Oldular! Taşacak Bu Deniz Oyuncularına Fahri Hemşehrilik Verildi

Sürmene Belediye Başkanı Hüseyin Azizoğlu, çekimleri ilçede devam eden Taşacak Bu Deniz dizisinin setini ziyaret ederek oyuncular ve yapım ekibiyle bir araya geldi. Set ziyaretinde dizinin başrol oyuncularına fahri hemşehrilik beratı takdim edilirken, Sürmene’yi temsil eden çeşitli hediyeler de sunuldu.

Başkan Azizoğlu, set ziyaretinde Ulaş Tuna Astepe, Deniz Baysal, Yeşim Ceren Bozoğlu ve Gamze Süner Atay ile bir araya gelerek sanatçılara teşekkür etti.