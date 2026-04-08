Başrolü Final Açıklaması Yapan Dizi Düşüşe Devam Ediyor: 7 Nisan Salı Reyting Sonuçları Belli Oldu

Reyting
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
08.04.2026 - 14:02

7 Nisan Salı reyting sonuçları belli oldu.

A.B.İ., Kıskanmak ve Mehmed Fetihler Sultanı'nın yayınlandığı salı gününde zirvenin adı yine değişmedi. Gündüz kuşağının da etkisini sürdürdüğü salı gününde başrolünün final yapacağını söylediği dizi düşüş yaşamaya devam etti.

NOW TV ekranlarında yayınlanan Kıskanmak dizisinin sezon sonunda final yapıp yapmayacağı konuşuluyor.

Dizinin başrollerinden Özgü Namal, sezon sonunda final olacağını açıklasa da henüz net kararın verilmediği öğrenilmişti. 7 Nisan Salı günü son bölümü yayınlanan dizinin reytingleri ise düşmeye devam etti.

Zirvenin adı değişmedi, A.B.İ. yine birinci sırada!

7 Nisan Total Reyting Sonuçları

  • A.B.İ. – 7.56

  • Esra Erol'da – 4.65

  • Survivor – 4.22

  • Mehmed Fetihler Sultanı – 4.16

  • Müge Anlı İle Tatlı Sert – 4.16

  • A.B.İ. (Özet) – 4.10

  • Kıskanmak – 4.08

  • Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber – 3.67

  • Atv Ana Haber – 3.43

  • Gelin – 3.03

  • ### 7 Nisan AB Reyting Sonuçları

  • A.B.İ. – 7.56

  • Esra Erol'da – 4.65

  • Survivor – 4.22

  • Mehmed Fetihler Sultanı – 4.16

  • Müge Anlı İle Tatlı Sert – 4.16

  • A.B.İ. (Özet) – 4.10

  • Kıskanmak – 4.08

  • Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber – 3.67

  • Atv Ana Haber – 3.43

  • Gelin – 3.03

  • ### 7 Nisan ABC Reyting Sonuçları

  • A.B.İ. – 6.18

  • Mehmed Fetihler Sultanı – 5.41

  • Kıskanmak – 4.33

  • Müge Anlı İle Tatlı Sert – 4.14

  • Survivor – 3.91

  • Esra Erol'da – 3.63

  • A.B.İ. (Özet) – 3.43

  • Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber – 3.43

  • Atv Ana Haber – 2.68

  • Kıskanmak (Özet) – 2.32

TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
