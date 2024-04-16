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Yenilenen Beşiktaş Meydanı Sosyal Medyada Beğeni Topladı

Yenilenen Beşiktaş Meydanı Sosyal Medyada Beğeni Topladı

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
16.04.2024 - 13:03

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Beşiktaş Meydanı otobüs duraklarıyla, iskeledeki hareketlilik ve karmaşık yaya trafiği düzeniyle uzun süredir keşmekeş haldeydi. Özellikle akşam saatlerinde ciddi bir kaos oluşuyordu. Beşiktaş Meydanı'nın yenilenmesiyle otobüsler kaldırıldı ve şehir içi kendine has bir ortam oluştu.

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Beşiktaş Meydanı otobüs durakları nedeniyle şehrin en kaotik bölgelerindendi.

Beşiktaş Meydanı otobüs durakları nedeniyle şehrin en kaotik bölgelerindendi.

Yeni düzenlenen meydanı Mehmet Emin Kurnaz paylaştı.

Yeni düzenlenen meydanı Mehmet Emin Kurnaz paylaştı.

Çokça beğeni alan paylaşım şöyle 👇

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