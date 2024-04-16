Yenilenen Beşiktaş Meydanı Sosyal Medyada Beğeni Topladı

Beşiktaş Meydanı otobüs duraklarıyla, iskeledeki hareketlilik ve karmaşık yaya trafiği düzeniyle uzun süredir keşmekeş haldeydi. Özellikle akşam saatlerinde ciddi bir kaos oluşuyordu. Beşiktaş Meydanı'nın yenilenmesiyle otobüsler kaldırıldı ve şehir içi kendine has bir ortam oluştu.