Yazar Dücane Cündioğlu'ndan 'Atatürk' Özeleştirisi: "Put İsmi Anıyormuş Gibi Hissettim Ama Sonra Anladım..."

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'le ilgili geçmiş düşüncelerine dair özeleştiride bulunan yazar Dücane Cündioğlu, dindar çocukların Atatürk hakkında kötü koşullandırıldığını belirterek, 'Ben yıllarca Atatürk demedim, bir put ismini anıyormuş gibi hissettim. Eskiden Atatürk bu kadar keskin davranmasaydı diye düşünürdüm hep, ama anladım ki kanser hastasına asprin vermezsiniz, kanser hastasını ameliyat etmek acımasızlık değildir.' dedi.