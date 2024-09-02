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Yazar Dücane Cündioğlu'ndan 'Atatürk' Özeleştirisi: "Put İsmi Anıyormuş Gibi Hissettim Ama Sonra Anladım..."

Yazar Dücane Cündioğlu'ndan 'Atatürk' Özeleştirisi: "Put İsmi Anıyormuş Gibi Hissettim Ama Sonra Anladım..."

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
02.09.2024 - 13:30

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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'le ilgili geçmiş düşüncelerine dair özeleştiride bulunan yazar Dücane Cündioğlu, dindar çocukların Atatürk hakkında kötü koşullandırıldığını belirterek, 'Ben yıllarca Atatürk demedim, bir put ismini anıyormuş gibi hissettim. Eskiden Atatürk bu kadar keskin davranmasaydı diye düşünürdüm hep, ama anladım ki kanser hastasına asprin vermezsiniz, kanser hastasını ameliyat etmek acımasızlık değildir.' dedi.

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Yazar Dücane Cündioğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün geçmişteki kararlarıyla ilgili eleştirel duruşunun değiştiğini söyledi.

Yazar Dücane Cündioğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün geçmişteki kararlarıyla ilgili eleştirel duruşunun değiştiğini söyledi.

Ülkedeki çocukların Atatürk hakkında kötü koşullandırıldığını söyleyen Cündioğlu, "Ben yıllarca Atatürk demedim, çünkü bir put ismini anıyormuş gibi hissettim. Mustafa Kemal, Gazi falan diyorduk. Eskiden Atatürk bu kadar keskin davranmasaydı diye düşünürdüm ama şimdi anladım ki kanser hastasına asprin veremezsiniz, kanser hastasını ameliyat etmek acımasızlık değildir." dedi.

Ülkedeki çocukların Atatürk hakkında kötü koşullandırıldığını söyleyen Cündioğlu, "Ben yıllarca Atatürk demedim, çünkü bir put ismini anıyormuş gibi hissettim. Mustafa Kemal, Gazi falan diyorduk. Eskiden Atatürk bu kadar keskin davranmasaydı diye düşünürdüm ama şimdi anladım ki kanser hastasına asprin veremezsiniz, kanser hastasını ameliyat etmek acımasızlık değildir." dedi.

İşte o görüntüler; 🎥

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