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Korku Dolu Anlar Kamerada: Bodrum'da Yaşanan Yat Kazası İçeriden Görüntülendi

Korku Dolu Anlar Kamerada: Bodrum'da Yaşanan Yat Kazası İçeriden Görüntülendi

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
02.09.2024 - 12:40

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Geçtiğimiz günlerde Bodrum açıklarında seyir halindeki mega yat ve bekleme halindeki motor yatın karıştığı kaza, motor yatın içindeki yolcular tarafından görüntülendi. Dev yatın üzerlerine gelişi esnasında ne yapacağını bilemeyen vatandaşların çarpmanın etkisiyle savrulduğu anlar kameralara yansıdı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yatlarda maddi hasar meydana geldi. 

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Bodrum'un Yalıkavak açıklarında 30 Ağustos'ta meydana gelen yat kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Bodrum'un Yalıkavak açıklarında 30 Ağustos'ta meydana gelen yat kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Seyir halindeki mega yatın, motor yata çarpma anı içerideki yolcular tarafından kayda alındı. Panik halindeki yolcuların "Ne yapacağız?" diye sorduğu, kaptan olduğu düşünülen kişinin ise "Yapacak bir şey yok" diyerek yanıt verdiği görüldü.

Seyir halindeki mega yatın, motor yata çarpma anı içerideki yolcular tarafından kayda alındı. Panik halindeki yolcuların "Ne yapacağız?" diye sorduğu, kaptan olduğu düşünülen kişinin ise "Yapacak bir şey yok" diyerek yanıt verdiği görüldü.

İşte o korku dolu anlar; 🎥 👇

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