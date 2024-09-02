Korku Dolu Anlar Kamerada: Bodrum'da Yaşanan Yat Kazası İçeriden Görüntülendi

Geçtiğimiz günlerde Bodrum açıklarında seyir halindeki mega yat ve bekleme halindeki motor yatın karıştığı kaza, motor yatın içindeki yolcular tarafından görüntülendi. Dev yatın üzerlerine gelişi esnasında ne yapacağını bilemeyen vatandaşların çarpmanın etkisiyle savrulduğu anlar kameralara yansıdı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yatlarda maddi hasar meydana geldi.