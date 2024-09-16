Yayaya Çarpmaktan Kıl Payı Kurtuldu: Motosiklet Sürücüsünün Korku Dolu Anı Kamerada

Akşam saatlerinde boş olduğunu düşündüğü yolda seyir halinde giden motosikletli, aniden karşısına bir yayanın çıkmasıyla neye uğradığını şaşırdı. Aniden fren yapıp kaçmaya çalışan motosikletlinin korku dolu anları kask kamerasına yansıdı.
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Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bir motosiklet sürücüsü, anayolda ilerlerken önüne çıkan siyah giyimli kadını fark edemeyince korku dolu anlar yaşandı.
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Son anda fark ettiği kadına çarpmamak için frene basan ve panik halinde manevra yapan motosiklet sürücüsü kazadan kıl payı kurtuldu.
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