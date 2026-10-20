article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Cüzdanınızı Kontrol Edin: Bazı 2 Euroluk Madeni Paralar Kat Kat Değerli

Cüzdanınızı Kontrol Edin: Bazı 2 Euroluk Madeni Paralar Kat Kat Değerli

Avrupa Birliği madeni para
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
20.10.2026 - 16:54
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Fırında, markette ya da otopark makinesinde elimize tutuşturulan bozuk paraları çoğu zaman bakmadan cebe atarız. Oysa 2 euroluklardan bazıları koleksiyoncular arasında üzerinde yazan değerin kat kat üstünde alıcı buluyor. Nadir basılan hatıra paraları ve darphanede gözden kaçan küçük hatalar, sıradan bir bozuk parayı aranan bir parçaya dönüştürebiliyor. Hangi ayrıntılara bakmak gerektiğini ve en sık düşülen yanılgıyı derledik.

Kaynak: Euronews

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Monako'nun Grace Kelly parası 3 bin euroyu aşan bir değere ulaşıyor

Monako'nun Grace Kelly parası 3 bin euroyu aşan bir değere ulaşıyor

Bu paraların en bilineni, Monako'nun 2007'de çıkardığı 2 euroluk hatıra parası. Para, Hollywood'un unutulmaz yıldızı Grace Kelly olarak tanınan Prenses Gracia Patricia'nın ölümünün 25. yılı için basıldı. Avrupa Merkez Bankası verilerine göre toplam basım sayısı yalnızca 20 bin 1 adet.

Parayı tanımak zor değil: Ön yüzde prensesin portresi, 'MONACO' yazısı ve 2007 tarihi yer alıyor; portrenin sağında ise tasarımcı Roger Bernard Baron'un 'R.B. BARON' imzası bulunuyor. Uzmanlar bu parçanın koleksiyon değerini yaklaşık 3 bin 100 euro olarak tahmin ediyor.

Yine de bu paranın para üstü olarak elinize geçmesini beklememek gerek. Hatıra parası alışverişte kullanılmak için değil, doğrudan koleksiyonculara satılmak üzere basıldı. Yasal olarak geçerli bir 2 euro olsa da değerini bilen birinin onu fırında ekmek alırken harcaması pek olası değil.

Sahanda yumurtaya benzeyen baskı hatası paranın değerini artırabiliyor

Sahanda yumurtaya benzeyen baskı hatası paranın değerini artırabiliyor

Cebinizde böyle bir hatıra parası bulma ihtimaliniz düşük, ama üretim hatası taşıyan bir parayla karşılaşmak çok daha gerçekçi. Darphanede 1 ve 2 euroluk paralar, iki farklı renkteki metal parçanın yüksek basınç altında birleştirilmesiyle basılıyor. Sıkı kalite kontrollerine rağmen bazı hatalı parçalar gözden kaçıp dolaşıma girebiliyor.

Bu hataların en dikkat çekeni Almancada 'Spiegeleiprägung', yani 'sahanda yumurta baskısı' olarak anılıyor. Paranın ortasındaki farklı renkli bölüm yerine tam oturmayınca metal dış halkaya doğru taşıyor ve ortaya sarısı beyazına akmış bir yumurtayı andıran bir görüntü çıkıyor.

Alman ekonomi dergisi WirtschaftsWoche'ye göre bu tür paralar 100 euroya kadar alıcı bulabiliyor. İki yüzü birbirine göre belirgin biçimde dönmüş paralarda bu rakam 200 euroya, yanlış pul üzerine basılanlarda ise 650 euroya kadar çıkabiliyor.

Yanlış pula basılan bir 2 euro 1.200 euroya kadar değer görebiliyor

Yanlış pula basılan bir 2 euro 1.200 euroya kadar değer görebiliyor

Yanlış pul hatasının ne kadar göze batabileceğini Almanya'nın 2021'de çıkardığı 'Saksonya-Anhalt' temalı 2 euroluk hatıra parası gösteriyor. Bu örnekte para, 2 euroluk pul yerine 1 euroluk bir paranın pulu üzerine basılmış. Sonuçta renkler yer değiştirmiş: Dış halka altın sarısı, iç kısım ise gümüş rengi.

Hata yalnızca görüntüye de yansımamış. Normalde 8,50 gram gelmesi gereken para teraziye 7,50 gram olarak çıkıyor. Madeni para satıcısı Münzen Müller, benzer bir hata taşıyan parçaya yaklaşık 1.200 euro değer biçiyor.

Yunan paralarındaki küçük "S" harfi sanıldığı gibi bir hata değil

Yunan paralarındaki küçük "S" harfi sanıldığı gibi bir hata değil

Her farklı görünen işaret ise servet anlamına gelmiyor. İnternetteki satış ilanlarında en sık karşılaşılan örnek, üzerinde yıldızın içinde küçük bir 'S' harfi bulunan Yunan 2 euroluklar. Koleksiyon sitesi zwei-euro.com'un aktardığına göre bu paralar sık sık nadir bir baskı hatasıymış gibi pazarlanıyor.

Oysa 'S' harfi, Finlandiya'nın Fince adı olan 'Suomi'nin baş harfi. Yunanistan'ın bazı 2 euroluk paraları Finlandiya'da basıldığı için üzerlerinde bu işaret yer alıyor. Uzmanlara göre yaklaşık 70 milyon adet basılan bu paralar olağan bir üretim çeşidi; harfin kendisi paraya ek bir değer katmıyor.

Değerli olabilecek bir para bulduysanız sakın parlatmayın

Değerli olabilecek bir para bulduysanız sakın parlatmayın

Elinizdeki paranın sıra dışı olduğunu düşünüyorsanız ilk iş, paranın hangi ülkeye ait olduğunu, basım yılını ve üzerindeki motifi belirlemek. Avrupa Merkez Bankası, bugüne kadar çıkarılan tüm resmi 2 euroluk hatıra paralarını internet sitesinde listeliyor.

Sonraki adım, parayı bir madeni para uzmanına ya da bu alanda çalışan bir müzayede evine göstermek. Değeri doğrulanırsa doğrudan satış ya da açık artırma seçenekleri değerlendirilebiliyor; ancak inceleme ve satış için alınacak ücretleri önceden öğrenmekte fayda var.

Uzmanların en önemli uyarısı ise parayı temizlememek. Parlatmak ya da ovmak yüzeyde gözle zor seçilen çizikler bırakıyor ve paranın ilk basımdaki parlaklığını kalıcı olarak bozuyor. Bu da koleksiyon değerinin düşmesi anlamına geliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın