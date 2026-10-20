Cüzdanınızı Kontrol Edin: Bazı 2 Euroluk Madeni Paralar Kat Kat Değerli

Bu paraların en bilineni, Monako'nun 2007'de çıkardığı 2 euroluk hatıra parası. Para, Hollywood'un unutulmaz yıldızı Grace Kelly olarak tanınan Prenses Gracia Patricia'nın ölümünün 25. yılı için basıldı. Avrupa Merkez Bankası verilerine göre toplam basım sayısı yalnızca 20 bin 1 adet.

Parayı tanımak zor değil: Ön yüzde prensesin portresi, 'MONACO' yazısı ve 2007 tarihi yer alıyor; portrenin sağında ise tasarımcı Roger Bernard Baron'un 'R.B. BARON' imzası bulunuyor. Uzmanlar bu parçanın koleksiyon değerini yaklaşık 3 bin 100 euro olarak tahmin ediyor.

Yine de bu paranın para üstü olarak elinize geçmesini beklememek gerek. Hatıra parası alışverişte kullanılmak için değil, doğrudan koleksiyonculara satılmak üzere basıldı. Yasal olarak geçerli bir 2 euro olsa da değerini bilen birinin onu fırında ekmek alırken harcaması pek olası değil.