Cüzdanınızı Kontrol Edin: Bazı 2 Euroluk Madeni Paralar Kat Kat Değerli
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Fırında, markette ya da otopark makinesinde elimize tutuşturulan bozuk paraları çoğu zaman bakmadan cebe atarız. Oysa 2 euroluklardan bazıları koleksiyoncular arasında üzerinde yazan değerin kat kat üstünde alıcı buluyor. Nadir basılan hatıra paraları ve darphanede gözden kaçan küçük hatalar, sıradan bir bozuk parayı aranan bir parçaya dönüştürebiliyor. Hangi ayrıntılara bakmak gerektiğini ve en sık düşülen yanılgıyı derledik.
Kaynak: Euronews
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Monako'nun Grace Kelly parası 3 bin euroyu aşan bir değere ulaşıyor
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Sahanda yumurtaya benzeyen baskı hatası paranın değerini artırabiliyor
Yanlış pula basılan bir 2 euro 1.200 euroya kadar değer görebiliyor
Yunan paralarındaki küçük "S" harfi sanıldığı gibi bir hata değil
Değerli olabilecek bir para bulduysanız sakın parlatmayın
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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