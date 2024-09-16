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Yeni Doğan Bebeğinin Takı Koleksiyonunu Paylaştı! Altından Emzik, Taç, Künye ve Kolye Aldı

Yeni Doğan Bebeğinin Takı Koleksiyonunu Paylaştı! Altından Emzik, Taç, Künye ve Kolye Aldı

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
16.09.2024 - 15:02

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Yeni doğan bebeği için altından emzik, kolye, taç ve künye alan annenin sosyal medyada paylaştığı görüntüler eleştiri yağmuruna tutuldu. 

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Yeni doğan bebeğinin takı setini paylaşan annenin kaydettiği görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Altından bir taç, emzik, kolye ve künyelerin bulunduğu koleksiyon görenleri hayrete düşürdü.

Yeni doğan bebeğinin takı setini paylaşan annenin kaydettiği görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Altından bir taç, emzik, kolye ve künyelerin bulunduğu koleksiyon görenleri hayrete düşürdü.

Görüntüleri izleyen sosyal medya kullanıcılarının bazıları alınan takıları 'görgüsüzlük' olarak nitelerken, bazıları ise 'başka insanlara yardımcı olunabilirdi' yorumunda bulundu.

Görüntüleri izleyen sosyal medya kullanıcılarının bazıları alınan takıları 'görgüsüzlük' olarak nitelerken, bazıları ise 'başka insanlara yardımcı olunabilirdi' yorumunda bulundu.

İşte o görüntüler; 🎥 👇

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