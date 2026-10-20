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İmparatorun 'Toprak' Ordusunun Bir Sırrı Daha Çözüldü: Parmak İzlerinin Sahipleri Bulundu

İmparatorun 'Toprak' Ordusunun Bir Sırrı Daha Çözüldü: Parmak İzlerinin Sahipleri Bulundu

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
20.10.2026 - 17:03
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Çin'in ilk imparatoruyla birlikte gömülen Terakota Ordusu'nun yalnızca erkekler tarafından yapılmadığı ortaya çıktı. Journal of Cultural Heritage'ta yayımlanan bir çalışma, kil askerlerin yapımında kadınların ve çocukların da yer aldığına işaret ediyor. Yıllar boyunca bu kadar büyük bir eserin nasıl yapıldığına dair tartışmalar devam ederken, araştırmacılar bu sonuca kile basılmış parmak izlerini inceleyerek ulaştı.

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Kaynak: Archaeology News

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Araştırmacılar, Terakota Ordusu'nun yalnızca yetişkin erkekler tarafından yapılmadığını ortaya koydu.

Araştırmacılar, Terakota Ordusu'nun yalnızca yetişkin erkekler tarafından yapılmadığını ortaya koydu.

Xi'an'daki Mausoleum Site Museum ve Shandong Üniversitesi'nden bir ekip, 1 numaralı çukurdaki T23 biriminde yer alan figürlerin kilinde kalan 79 parmak izini inceledi. Bu birim 227 figür içeriyor ve çukurdan çıkarılanların yaklaşık onda birini oluşturuyor.

İzlerin çoğu kol, zırh ve baş bölgelerinde yer alıyor. Bunlar, ustanın parçaları tuttuğu, düzelttiği ve birleştirdiği noktalar. Ekip yalnızca en net izleri değerlendirmeye aldı ve aynı kişiye ait görünen çiftleri eledi.

Parmak ucundaki çizgi aralığı yaşa ve cinsiyete göre değiştiği için ekip izleri tek tek değil, bir bütün olarak analiz etti.

Parmak ucundaki çizgi aralığı yaşa ve cinsiyete göre değiştiği için ekip izleri tek tek değil, bir bütün olarak analiz etti.

Çocuklarda parmak çizgileri sık aralıklı, büyüdükçe ise açılıyor. Yetişkin erkeklerde çizgi aralığı kadınlara göre yaklaşık yarım milimetre daha geniş. Ayrıca kil kuruyup pişerken yüzde 2 ile 12 arasında küçüldüğü için eski bir iz, parmağın gerçek boyutundan daha küçük kalıyor. Bu nedenle ekip her izi tek tek etiketlemek yerine, tüm seti aynı anda değerlendiren bir Bayes karışım modeli kullandı. Karşılaştırma verisi olarak yaşayan insanlardan alınan izler kullanıldı.

Modele göre izlerin yüzde 45'i yetişkin erkeklere, yaklaşık yüzde 33'ü yetişkin kadınlara, yüzde 22'si ise 15 yaş altı çocuklara ait. Yaş sınırı, 15'i cezai sorumluluğun, zorunlu çalışmanın ve askerliğin başlangıcı sayan Qin ve Han dönemi hukuk metinlerine dayanıyor. Tipik yetişkin yapımcının genç olduğu, erkeklerde yaklaşık 20, kadınlarda 18 yaş civarında bulunduğu belirtiliyor.

Yazılı kayıtlar karma bir işgücünü destekliyor ancak araştırmacılar sonuçları abartmamaya özen gösteriyor.

Yazılı kayıtlar karma bir işgücünü destekliyor ancak araştırmacılar sonuçları abartmamaya özen gösteriyor.

Tarihçi Sima Qian, yapımda serbest köylülerin, zanaatkarların, mahkumların, borçluların ve kölelerin çalıştığını anlatıyor. Qin hukuk metinleri, mahkum edilen kadınların erkeklerle birlikte toprak işlerinde çalıştığını kaydediyor. Mezar kompleksinin duvarına yakın Zhengzhuang'da ise demir boyunduruk ve ayak kelepçeleri bulundu.

Yazarlar yüzdelerin kişileri değil izleri saydığını, ustaların yüzeyleri düzelterek kendi izlerini sildiğini, çırak ve yardımcıların ise daha fazla iz bıraktığını belirtiyor. Bu nedenle kadınların ve çocukların oranı olduğundan yüksek görünebilir. T23 birimi 1 numaralı çukurun yalnızca küçük bir parçası, ekip diğer çukurları da test etmek ve eski Çin nüfusları için bir referans izi seti oluşturmak istiyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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