İmparatorun 'Toprak' Ordusunun Bir Sırrı Daha Çözüldü: Parmak İzlerinin Sahipleri Bulundu
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Çin'in ilk imparatoruyla birlikte gömülen Terakota Ordusu'nun yalnızca erkekler tarafından yapılmadığı ortaya çıktı. Journal of Cultural Heritage'ta yayımlanan bir çalışma, kil askerlerin yapımında kadınların ve çocukların da yer aldığına işaret ediyor. Yıllar boyunca bu kadar büyük bir eserin nasıl yapıldığına dair tartışmalar devam ederken, araştırmacılar bu sonuca kile basılmış parmak izlerini inceleyerek ulaştı.
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Kaynak: Archaeology News
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Araştırmacılar, Terakota Ordusu'nun yalnızca yetişkin erkekler tarafından yapılmadığını ortaya koydu.
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Parmak ucundaki çizgi aralığı yaşa ve cinsiyete göre değiştiği için ekip izleri tek tek değil, bir bütün olarak analiz etti.
Yazılı kayıtlar karma bir işgücünü destekliyor ancak araştırmacılar sonuçları abartmamaya özen gösteriyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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