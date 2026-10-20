İmparatorun 'Toprak' Ordusunun Bir Sırrı Daha Çözüldü: Parmak İzlerinin Sahipleri Bulundu

Çocuklarda parmak çizgileri sık aralıklı, büyüdükçe ise açılıyor. Yetişkin erkeklerde çizgi aralığı kadınlara göre yaklaşık yarım milimetre daha geniş. Ayrıca kil kuruyup pişerken yüzde 2 ile 12 arasında küçüldüğü için eski bir iz, parmağın gerçek boyutundan daha küçük kalıyor. Bu nedenle ekip her izi tek tek etiketlemek yerine, tüm seti aynı anda değerlendiren bir Bayes karışım modeli kullandı. Karşılaştırma verisi olarak yaşayan insanlardan alınan izler kullanıldı.

Modele göre izlerin yüzde 45'i yetişkin erkeklere, yaklaşık yüzde 33'ü yetişkin kadınlara, yüzde 22'si ise 15 yaş altı çocuklara ait. Yaş sınırı, 15'i cezai sorumluluğun, zorunlu çalışmanın ve askerliğin başlangıcı sayan Qin ve Han dönemi hukuk metinlerine dayanıyor. Tipik yetişkin yapımcının genç olduğu, erkeklerde yaklaşık 20, kadınlarda 18 yaş civarında bulunduğu belirtiliyor.