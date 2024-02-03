Görüş Bildir
Haberler
Video
Yanından Geçen Kadını Gözleriyle Süzüp Arkasından 'Geçene Geçirmek Lazım' Deyip Kahkaha Attılar!

Yanından Geçen Kadını Gözleriyle Süzüp Arkasından 'Geçene Geçirmek Lazım' Deyip Kahkaha Attılar!

Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
03.02.2024 - 13:26

İçerik Devam Ediyor

Sosyal medyada paylaşılan ve tepki çeken görüntülerde, bir adam elindeki telefonla video çekerken yanındaki kişiye 'Kime gidiyor hocam?' derken duyuluyor. O anlarda yürüyen merdiveni kullanan iki erkeğin yanından ise bir kadın geçiyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Yanından geçen kadını gözleriyle süzen erkek o kadının arkasından ise 'Geçene geçirmek lazım' diyor.

Yanından geçen kadını gözleriyle süzen erkek o kadının arkasından ise 'Geçene geçirmek lazım' diyor.

'Geçene geçirmek lazım' diyen kişi ve yanındaki arkadaşı o sözlerin ardından ise kahkaha atıyorlar.

'Geçene geçirmek lazım' diyen kişi ve yanındaki arkadaşı o sözlerin ardından ise kahkaha atıyorlar.

İşte tepki çeken o görüntüler: 👇

O görüntülere gelen tepkiler: 👇

O görüntülere gelen tepkiler: 👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

İlginizi çekebilecek diğer videolar için: 👇

👇

👇

👇

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
52
30
3
3
1
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?