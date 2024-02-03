Yanından Geçen Kadını Gözleriyle Süzüp Arkasından 'Geçene Geçirmek Lazım' Deyip Kahkaha Attılar!

Sosyal medyada paylaşılan ve tepki çeken görüntülerde, bir adam elindeki telefonla video çekerken yanındaki kişiye 'Kime gidiyor hocam?' derken duyuluyor. O anlarda yürüyen merdiveni kullanan iki erkeğin yanından ise bir kadın geçiyor.
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Yanından geçen kadını gözleriyle süzen erkek o kadının arkasından ise 'Geçene geçirmek lazım' diyor.
'Geçene geçirmek lazım' diyen kişi ve yanındaki arkadaşı o sözlerin ardından ise kahkaha atıyorlar.
İşte tepki çeken o görüntüler: 👇
O görüntülere gelen tepkiler: 👇
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