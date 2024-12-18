Volvo Yine Bildiğiniz Gibi: Tesla ve Volvo'nun Kafa Kafaya Çarpıştığı Kazada Aldıkları Hasar Farkı Dile Düştü

Volvo, otomobil sektöründe kendine özellikle dayanıklılığı ile ön plana çıkan bir marka. Yıllardır sürücülerin güvenle tercih ettiği bir seçenek. Yıllar boyunca süregelen kaliteli üretim anlayışı, Volvo'nun dayanıklılık konusunda adından sıkça söz ettirmesini sağlıyor. Özelikle Volvo'nun karıştığı kazalar sık sık sosyal medyada da gündem oluyor. Özellikle en sert kazalardan bile en az hasarla çıkması pek çok kullanıcının takdirini topluyor.
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Son olarak yine dayanıklılık iddiası ile öne çıkan Tesla ile Volvo kafa kafaya çarpıştı.
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İki aracın aldığı hasar farkı sosyal medyanın diline düştü elbette.
İşte o anlar;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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