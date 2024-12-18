Volvo Yine Bildiğiniz Gibi: Tesla ve Volvo'nun Kafa Kafaya Çarpıştığı Kazada Aldıkları Hasar Farkı Dile Düştü

Volvo, otomobil sektöründe kendine özellikle dayanıklılığı ile ön plana çıkan bir marka. Yıllardır sürücülerin güvenle tercih ettiği bir seçenek. Yıllar boyunca süregelen kaliteli üretim anlayışı, Volvo'nun dayanıklılık konusunda adından sıkça söz ettirmesini sağlıyor. Özelikle Volvo'nun karıştığı kazalar sık sık sosyal medyada da gündem oluyor. Özellikle en sert kazalardan bile en az hasarla çıkması pek çok kullanıcının takdirini topluyor.