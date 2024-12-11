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Veteriner Teknikerine "Kedinin Bıyığını Yanlış Kestin" Dayağı

Veteriner Teknikerine "Kedinin Bıyığını Yanlış Kestin" Dayağı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
11.12.2024 - 16:06

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İstanbul Bakırköy'de kliniğe bıraktığı kedisinin bıyığının yanlış kesildiğini iddia eden bir kadın veteriner teknikerine saldırdı. Hamile olan saldırgan veteriner hekimi de tehdit etti. Bir hışımla araçlarından inen çift el frenini çekmeyi unuttukları için olası bir kazaya da davet çıkardı.

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Olay Bakırköy'de yaşandı...

Görüntüler kameraya böyle yansıdı 📹

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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