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Suriye'nin Halep Kentinde 82 Plakalı Araç Görüntülendi

Suriye'nin Halep Kentinde 82 Plakalı Araç Görüntülendi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
11.12.2024 - 15:54

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Halep, Suriye'nin en büyük ikinci kenti. Geçtiğimiz haftalarda başlayan rejim muhaliflerinin de ilk aldığı kent. Halep'ten son günlerde gelen en ilginç görüntü ise 82 plakalı araç oldu. Üstelik plakanın tam hali de 82 TC 1453.

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Halep muhaliflerin ele geçirdiği ilk yerlerden biriydi. Türkiye'den de çokça kişi rejimin kontrolünden çıkan kente gitti.

Halep muhaliflerin ele geçirdiği ilk yerlerden biriydi. Türkiye'den de çokça kişi rejimin kontrolünden çıkan kente gitti.

İlginç görüntülere de rastlandı.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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