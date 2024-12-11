Namaz Kıldığını Söyleyen Kenan Yıldız'a Arkadaşından Seccade Hediyesi

Kenan Yıldız milli takımımızın genç jenerasyonunun en başarılı temsilcilerinden. Halihazırda Juventus'un efsane 10 numarasını taşıyarak Türk futbolseverleri de gururlandırıyor. Futbolu kadar imajıyla da milyonlarca hayranı olan genç yıldıza arkadaşı Rotin anlamlı bir hediye verdi.
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Almanya'da yetişen Kenan Yıldız namaz kıldığını söylemişti. Arkadaşı Rotin ise ona bir sürpriz yaptı.
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İşte o görüntüler 📹
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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