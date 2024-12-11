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Astrolog Can Aydoğmuş: Merkür Daşasına Giren CHP Yükselişe Geçecek

Astrolog Can Aydoğmuş: Merkür Daşasına Giren CHP Yükselişe Geçecek

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
11.12.2024 - 14:26

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Astroloji ülkemizde oldukça popüler. Ancak astroloji tahminleri sadece insanların kişisel hayatlarına dair değil, spor takımları, seçimler, siyasi oluşumlarla ilgili de yapılıyor. Buket Aydın'ın konuğu olan astrolog Can Aydoğmuş ise Cumhuriyet Halk Partisi'nin yükselişe geçeceğini belirtti.

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Ünlü astrolog tv100'de CHP'ye dair bazı tahminlerde bulundu;

Ünlü astrolog tv100'de CHP'ye dair bazı tahminlerde bulundu;

İşte o kehanet 📹

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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Otto Skorzeny

Cahilliğim içim özür dilerim hatta çook özür dilerim Daşa ne ya 🤔🙄 neyse benim içimde fesat kıpırdanmalar .