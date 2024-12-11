Astrolog Can Aydoğmuş: Merkür Daşasına Giren CHP Yükselişe Geçecek

Astroloji ülkemizde oldukça popüler. Ancak astroloji tahminleri sadece insanların kişisel hayatlarına dair değil, spor takımları, seçimler, siyasi oluşumlarla ilgili de yapılıyor. Buket Aydın'ın konuğu olan astrolog Can Aydoğmuş ise Cumhuriyet Halk Partisi'nin yükselişe geçeceğini belirtti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ünlü astrolog tv100'de CHP'ye dair bazı tahminlerde bulundu;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte o kehanet 📹
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Cahilliğim içim özür dilerim hatta çook özür dilerim Daşa ne ya 🤔🙄 neyse benim içimde fesat kıpırdanmalar .