Vatandaşlar Arasında Şehitlik Tartışması: 'Allah Şehitliği Garibanlara Nasip Ediyor'

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Muhabir ardından ise, 'Şu an tek derdimiz şehitler ve Gazze' diyen vatandaşlara 'Niye 40 yıldır bitiremedik bunu? Niye sürekli garibanların ocağına ateş düşüyor?' diye sordu.
Muhabirin sorusundan sonra konuşan vatandaşlardan birisi ise, 'Allah şehitliği garibanlara nasip ediyor' dedi. Vatandaşların röportajı sırasında araya giren bir gencin sözlerinden ise tartışma yaşandı.
İşte o anlar: 👇
'Sen Ne Dersin?' isimli Youtube kanalının sokak röportajının tamamını buradan izleyebilirsiniz: 👇
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