Görüş Bildir
Haberler
Video
Vatandaşlar Arasında Şehitlik Tartışması: 'Allah Şehitliği Garibanlara Nasip Ediyor'

Vatandaşlar Arasında Şehitlik Tartışması: 'Allah Şehitliği Garibanlara Nasip Ediyor'

Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
16.01.2024 - 11:38

İçerik Devam Ediyor

'Sen Ne Dersin?' isimli Youtube kanalının sokak röportajında vatandaşlar arasında 'şehitlik' tartışması yaşandı. 'Ekonomi nasıl?' diye sorulan vatandaşlar 'Çok iyi, şu an tek derdimiz Gazze' dediler.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Muhabir ardından ise, 'Şu an tek derdimiz şehitler ve Gazze' diyen vatandaşlara 'Niye 40 yıldır bitiremedik bunu? Niye sürekli garibanların ocağına ateş düşüyor?' diye sordu.

Muhabir ardından ise, 'Şu an tek derdimiz şehitler ve Gazze' diyen vatandaşlara 'Niye 40 yıldır bitiremedik bunu? Niye sürekli garibanların ocağına ateş düşüyor?' diye sordu.

Muhabirin sorusundan sonra konuşan vatandaşlardan birisi ise, 'Allah şehitliği garibanlara nasip ediyor' dedi. Vatandaşların röportajı sırasında araya giren bir gencin sözlerinden ise tartışma yaşandı.

Muhabirin sorusundan sonra konuşan vatandaşlardan birisi ise, 'Allah şehitliği garibanlara nasip ediyor' dedi. Vatandaşların röportajı sırasında araya giren bir gencin sözlerinden ise tartışma yaşandı.

İşte o anlar: 👇

'Sen Ne Dersin?' isimli Youtube kanalının sokak röportajının tamamını buradan izleyebilirsiniz: 👇

İlginizi çekebilecek diğer videolar: 👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Bozkurt

Muhalefet hiçbir zaman AKP'yi iktidarda tutacak kadar kötü olmadı. AKP, ferasetine güvendiği cahillerle kurduğu tiranlığı "Ülkede muhalefet yok!" safsatasıyl... Devamını Gör