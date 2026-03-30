Uzak Şehir Dizisinin Çekimlerine Denk Gelen Bir İnşaat İşçisi O Anları İnşaattan Görüntüledi

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
30.03.2026 - 12:26

Uzak Şehir, yayınlandığı günden beri sadece kendi gününün değil, tüm haftanın en çok izlenen dizilerinden biri haline gelmeyi başardı bildiğiniz üzere. Hatta birçok kategoride zirveye oturarak son yılların en yüksek reytinglerinden bazılarına imza attı. 2. sezonuyla yayın hayatına devam eden dizi hala zirvedeki yerini koyuyor. 

Bir inşaat işçisi Uzak Şehir dizisinin çekimine denk geldi. Videosunu 'Dizi çekiyorlar ama benimki daha çok izlenecek' notuyla paylaştı.

Uzak Şehir dizisi, büyüleyici taş mimarisi ve tarihi dokusuyla bilinen Mardin'de çekiliyor.

Çekimlerin büyük çoğunluğu Mardin'in Midyat ilçesinde yapılıyor. Dizideki ana mekanların çoğu ve meşhur Albora Konağı, Midyat'a bağlı Narlı Köyü'nde yer alıyor. Ayrıca Midyat'ın tarihi sokakları, Midyat Konukevi ve bölgedeki kadim manastırlar (örneğin Mor Gabriel) de sahnelerde sıkça karşımıza çıkıyor. Mardin halkı diziye oldukça ilgi gösteriyor ve seti sıkça ziyaret ediyor. Narlı Köyü şu sıralar dizinin hayranları sayesinde oldukça popüler bir ziyaret noktası haline gelmiş durumda.

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
