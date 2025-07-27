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Ünlü Oyuncu Toprak Sergen, Bebek Sahili'nden Paylaştığı Video ile "Değişen" İstanbul'u Anlattı

Ünlü Oyuncu Toprak Sergen, Bebek Sahili'nden Paylaştığı Video ile "Değişen" İstanbul'u Anlattı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
27.07.2025 - 23:13

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Toprak Sergen, Bebek Sahili'nden paylaştığı video ile 'İstanbul kabuk değiştiriyor' diyerek ülkedeki turistik mekanların durumunu ve sahildeki görüntüyü imalı şekilde eleştirdi. 

'Artık yeni bir dönem var' diyen oyuncu Bebek Sahili'nde denize giren, serinleyen, sandalyelerde oturan insanları paylaştı.

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Sıcak havaların da etkisiyle Bebek Sahili'nde vatandaşlar yine bilindik görüntüler oluşturdu.

Sıcak havaların da etkisiyle Bebek Sahili'nde vatandaşlar yine bilindik görüntüler oluşturdu.

Denize girenler, kenarda sandalyeleri ile serinlemeye çalışanlar Bebek Sahili'nde kıyı şeridini doldurmaya başladı. Bu anlara şahitlik eden Toprak Sergen de paylaştığı video ile yaşananları özetledi.

Toprak Sergen'in paylaştığı videoya bakalım ⬇️

Toprak Sergen videosunda turistik mekanların özellikleriyle de alay etti.

Toprak Sergen videosunda turistik mekanların özellikleriyle de alay etti.

Toprak Sergen, paylaştığı videoda “Yok şezlong, yok loca, yok beach, yok hayvan gibi bakkal müzikleri… Zengini fakiri herkes burada ve artık yeni bir dönem var.” ifadelerini kullandı. 

Tepkiler de gecikmedi...

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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