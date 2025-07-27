Ünlü Oyuncu Toprak Sergen, Bebek Sahili'nden Paylaştığı Video ile "Değişen" İstanbul'u Anlattı

Toprak Sergen, Bebek Sahili'nden paylaştığı video ile 'İstanbul kabuk değiştiriyor' diyerek ülkedeki turistik mekanların durumunu ve sahildeki görüntüyü imalı şekilde eleştirdi.
'Artık yeni bir dönem var' diyen oyuncu Bebek Sahili'nde denize giren, serinleyen, sandalyelerde oturan insanları paylaştı.
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Sıcak havaların da etkisiyle Bebek Sahili'nde vatandaşlar yine bilindik görüntüler oluşturdu.
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Toprak Sergen'in paylaştığı videoya bakalım ⬇️
Toprak Sergen videosunda turistik mekanların özellikleriyle de alay etti.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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