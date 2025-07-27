Ünlü Oyuncu Toprak Sergen, Bebek Sahili'nden Paylaştığı Video ile "Değişen" İstanbul'u Anlattı

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Anadolu Misafirperverliği: Bir Köyde Mola Verip Bir Bardak Su İsteyen Motorcunun Önüne Sofra Kurdular

Bir Kadın Kendisini Arabayla Takip Edip Laf Atan Şahsı İfşa Etti: “Gün İçinde Yaşadıklarımızın Sadece Biri"