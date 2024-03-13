TV100'de Gergin Anlar: Nedim Şener ile Programın Sunucusu Başak Şengül Canlı Yayında Tartıştı!

TV100'de yayınlanan Başak Şengül ile Doğru Yorum programında gergin anlar yaşandı. Programın sunucusu Başak Şengül ile Nedim Şener tartıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, uzun bir süre CHP'ye yeni il binası alınması konusu konuşulduktan farklı konuya geçilmesine tepki gösterdi.
Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde CHP binasında para sayma görüntüleri ortaya çıkmıştı.
Görüntülerin gündem olmasının ardından ise CHP İstanbul İl Başkanlığı bir açıklama yaparak, paraların yeni CHP il binası alımına ait olduğunu açıklamıştı.
CHP'ye yeni il binası alınması konusunun daha fazla konuşulmasını isteyen Nedim Şener, 'Konuşulması gereken her şey konuşuldu' diyen Başak Şengül ile tartıştı.
İşte o anlar: 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Başak Şengül ile Doğru Yorum programının 12 Mart'ta yayınlanan yayınının tamamını buradan izleyebilirsiniz: 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda