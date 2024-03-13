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TV100'de Gergin Anlar: Nedim Şener ile Programın Sunucusu Başak Şengül Canlı Yayında Tartıştı!

TV100'de Gergin Anlar: Nedim Şener ile Programın Sunucusu Başak Şengül Canlı Yayında Tartıştı!

Canlı Yayın TV100
Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
13.03.2024 - 09:50

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TV100'de yayınlanan Başak Şengül ile Doğru Yorum programında gergin anlar yaşandı. Programın sunucusu Başak Şengül ile Nedim Şener tartıştı.

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Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, uzun bir süre CHP'ye yeni il binası alınması konusu konuşulduktan farklı konuya geçilmesine tepki gösterdi.

Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, uzun bir süre CHP'ye yeni il binası alınması konusu konuşulduktan farklı konuya geçilmesine tepki gösterdi.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde CHP binasında para sayma görüntüleri ortaya çıkmıştı.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde CHP binasında para sayma görüntüleri ortaya çıkmıştı.

Görüntülerin gündem olmasının ardından ise CHP İstanbul İl Başkanlığı bir açıklama yaparak, paraların yeni CHP il binası alımına ait olduğunu açıklamıştı.

Görüntülerin gündem olmasının ardından ise CHP İstanbul İl Başkanlığı bir açıklama yaparak, paraların yeni CHP il binası alımına ait olduğunu açıklamıştı.

CHP'ye yeni il binası alınması konusunun daha fazla konuşulmasını isteyen Nedim Şener, 'Konuşulması gereken her şey konuşuldu' diyen Başak Şengül ile tartıştı.

CHP'ye yeni il binası alınması konusunun daha fazla konuşulmasını isteyen Nedim Şener, 'Konuşulması gereken her şey konuşuldu' diyen Başak Şengül ile tartıştı.

İşte o anlar: 👇

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Başak Şengül ile Doğru Yorum programının 12 Mart'ta yayınlanan yayınının tamamını buradan izleyebilirsiniz: 👇

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