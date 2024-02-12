'Turşuhan' İsimli Fenomen Kedinin 'Rızık Annesi' Yüzünü Göstererek Yaptığı Açıklama ile Viral Oldu

Sosyal medyanın son zamanlardaki fenomen kedisi 'Turşuhan' isimli kedinin annesi yüzünü göstererek yaptığı açıklama ile viral oldu.
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Kedisine 'Turşuhan' ismini veren İnci isimli kadın, 'Turşuhan koş bir tanem rızık zamanı' sözleriyle paylaştığı TikTok videosu viral olmuştu.
İşte o meşhur sesin videosu: 👇
Turşuhan'ın viral olan görüntülerinden sonra TikTok'taki 'İnci Yasdı' profili ise 150 bin takipçiye ulaşmıştı.
İnci paylaştığı bir video ile Turşuhan'ın rızık annesi olduğunu açıkladığı anlar ile viral oldu: 👇
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