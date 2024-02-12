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'Turşuhan' İsimli Fenomen Kedinin 'Rızık Annesi' Yüzünü Göstererek Yaptığı Açıklama ile Viral Oldu

'Turşuhan' İsimli Fenomen Kedinin 'Rızık Annesi' Yüzünü Göstererek Yaptığı Açıklama ile Viral Oldu

Tiktok Kedi
Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
12.02.2024 - 08:56

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Sosyal medyanın son zamanlardaki fenomen kedisi 'Turşuhan' isimli kedinin annesi yüzünü göstererek yaptığı açıklama ile viral oldu.

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Kedisine 'Turşuhan' ismini veren İnci isimli kadın, 'Turşuhan koş bir tanem rızık zamanı' sözleriyle paylaştığı TikTok videosu viral olmuştu.

Kedisine 'Turşuhan' ismini veren İnci isimli kadın, 'Turşuhan koş bir tanem rızık zamanı' sözleriyle paylaştığı TikTok videosu viral olmuştu.

İşte o meşhur sesin videosu: 👇

Turşuhan'ın viral olan görüntülerinden sonra TikTok'taki 'İnci Yasdı' profili ise 150 bin takipçiye ulaşmıştı.

Turşuhan'ın viral olan görüntülerinden sonra TikTok'taki 'İnci Yasdı' profili ise 150 bin takipçiye ulaşmıştı.

İnci paylaştığı bir video ile Turşuhan'ın rızık annesi olduğunu açıkladığı anlar ile viral oldu: 👇

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