Anadolu Efes EuroLeague'in 9. Haftasında Lider Panathinaikos'u Sahasında Yendi

Anadolu Efes, EuroLeague'in 9. haftasında Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde lider Panathinaikos'u ağırladı. Karşılaşmada periyot skorları 21-18, 24-19, 16-14 ve 22-17 oldu. Yunan ekibi lig tablosunda lider konumda sahaya çıkarken Anadolu Efes'in istikrarsız sezonda aldığı bu galibiyet kritik öneme sahip oldu.