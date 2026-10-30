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Anadolu Efes EuroLeague'in 9. Haftasında Lider Panathinaikos'u Sahasında Yendi

Anadolu Efes EuroLeague'in 9. Haftasında Lider Panathinaikos'u Sahasında Yendi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
30.10.2026 - 23:02
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Anadolu Efes, EuroLeague'in 9. haftasında Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde lider Panathinaikos'u ağırladı. Karşılaşmada periyot skorları 21-18, 24-19, 16-14 ve 22-17 oldu. Yunan ekibi lig tablosunda lider konumda sahaya çıkarken Anadolu Efes'in istikrarsız sezonda aldığı bu galibiyet kritik öneme sahip oldu.

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Efes sahasında 15 sayı farkla kazandı.

Efes sahasında 15 sayı farkla kazandı.

Anadolu Efes, EuroLeague'in 9. haftasında Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde ağırladığı lider Panathinaikos'u 83-68 mağlup etti. Karşılaşmayı 15 sayı farkla kazanan Efes, sezonun dördüncü galibiyetini aldı.

Efes ilk çeyrekten itibaren öndeydi.

Efes ilk çeyrekten itibaren öndeydi.

İlk periyodu 21-18 önde tamamlayan Anadolu Efes, ikinci çeyrekte de 24-19'luk üstünlük kurarak devre arasına 45-37 önde girdi. Üçüncü periyotta 16-14'lük skorla farkı 10 sayıya çıkaran ev sahibi ekip, son çeyreği de 22-17 üstün tamamlayarak maçı 83-68 kazandı.

Panathinaikos ikinci yenilgisini yaşadı.

Panathinaikos ikinci yenilgisini yaşadı.

Panathinaikos, EuroLeague'in 9. haftasına lider olarak çıktığı Efes deplasmanından yenilgiyle ayrıldı. Yunan ekibi bu sonuçla sezondaki ikinci mağlubiyetini yaşadı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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