Anadolu Efes EuroLeague'in 9. Haftasında Lider Panathinaikos'u Sahasında Yendi
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Anadolu Efes, EuroLeague'in 9. haftasında Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde lider Panathinaikos'u ağırladı. Karşılaşmada periyot skorları 21-18, 24-19, 16-14 ve 22-17 oldu. Yunan ekibi lig tablosunda lider konumda sahaya çıkarken Anadolu Efes'in istikrarsız sezonda aldığı bu galibiyet kritik öneme sahip oldu.
Efes sahasında 15 sayı farkla kazandı.
Efes ilk çeyrekten itibaren öndeydi.
Panathinaikos ikinci yenilgisini yaşadı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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