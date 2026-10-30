Ütüdeki Kireci Temizlemenin Kolay Yolu
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Ütüden kahverengi su gelmesi, tabandan beyaz ya da kahverengi pulların dökülmesi ve buharın azalması kireçlenmenin belirtileri arasında. Buhar kazanlı ütülerde kirecin bir ya da iki ayda bir, suyu sert bölgelerde daha sık temizlenmesi öneriliyor. Üreticinin önerdiği adımları derledik.
Kireç tahliye kapaklı ütülerde iş birkaç dakika sürüyor
Kendi kendini temizleyen ütülerde tek düğme yetiyor
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