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Yaşam
Ütüdeki Kireci Temizlemenin Kolay Yolu

Ütüdeki Kireci Temizlemenin Kolay Yolu

Defne İpekzade
Defne İpekzade - Yaşam Editörü
30.10.2026 - 22:54
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Ütüden kahverengi su gelmesi, tabandan beyaz ya da kahverengi pulların dökülmesi ve buharın azalması kireçlenmenin belirtileri arasında. Buhar kazanlı ütülerde kirecin bir ya da iki ayda bir, suyu sert bölgelerde daha sık temizlenmesi öneriliyor. Üreticinin önerdiği adımları derledik.

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Kireç tahliye kapaklı ütülerde iş birkaç dakika sürüyor

Kireç tahliye kapaklı ütülerde iş birkaç dakika sürüyor

Buhar kazanlı ütülerin çoğunda kazanın altında bir kireç tahliye kapağı bulunuyor. Ütü sıcaksa önce fişini çekip en az 2 saat soğumasını bekleyin.

  • Ütüyü masanın ya da lavabonun kenarına yerleştirin.

  • Kapağın altına en az 900 mililitre alan bir kap tutun.

  • Kapağı açın ve kireçli suyun boşalmasını bekleyin.

  • Kapağı yerine takıp saat yönünde sıkıca kapatın.

Bazı modellerde su haznesini çıkarıp gövdeyi hafifçe çalkalamak ve suyu tahliye deliğinden lavaboya boşaltmak gerekiyor. Gövde ağır olduğu için eğerken dikkatli olun.

Tabandan pullar dökülüyorsa ayda bir taban durulaması da yapılabiliyor. Kazanı boşalttıktan sonra tahliye deliğinden 500 mililitre saf su dökün ve kapağı kapatın. Ütüyü fişe takıp 5 dakika ısınmasını bekleyin, ardından buhar tetiğine basılı tutarak kalın bir kumaşın üzerinde 3 dakika gezdirin. Su gelmesi bitince işlem tamamlanıyor.

Kendi kendini temizleyen ütülerde tek düğme yetiyor

Kendi kendini temizleyen ütülerde tek düğme yetiyor

Kireç temizleme düğmesi olan modellerde işlem daha da kısa sürüyor.

  • Su haznesini yarıya kadar doldurup ütüyü açın. Kadranda kireç temizleme ayarı varsa onu seçin.

  • Ütüyü kutusundan çıkan toplama kabının üzerine koyun.

  • Kireç temizleme düğmesine yaklaşık 2 saniye, sinyal sesi gelene kadar basılı tutun.

  • Yaklaşık 2 dakika bekleyin. Ses kesilip ışık yanıp sönmeyi bırakınca tabanı temiz bir havluyla kurulayın.

Kireç önleyici kartuşlu ütülerde demineralize ya da filtrelenmiş su kullanmak kireçlenmeyi azaltıyor. Üreticinin talimatlarında sirke ya da hazır kireç çözücü yer almıyor. Ütü hiç buhar vermiyorsa sorun başka bir yerde olabilir, kireç temizliği tek başına çözüm olmayabilir.

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Defne İpekzade
Defne İpekzade
Yaşam Editörü
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