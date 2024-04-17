Türkiye’de Kariyer Geliştirmek İçin En İyi 15 Şirket Belirlendi
Türkiye’de Kariyer Geliştirmek İçin En İyi 15 Şirket Belirlendi
Türkiye’de çalışanların kariyerlerini geliştirebilmeleri için en iyi ortamı sağlayan 15 işyeri belli oldu.
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LinkedIn Top Companies 2024 listesinde, çalışanlarına ilerleme becerisi, yetenek gelişimi, istikrar, şirket dışı fırsatlar sunma, şirket içi ilişkiler, cinsiyet çeşitliliği gibi pek çok alanda kriterle oluşturulan listede hangi şirketler var?
1. Koç Holding
2. Sabancı Holding
3. Procter and Gamble
4. Medtronic
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5. Türk Hava Yolları
6. Bayer
7. Türkiye İş Bankası
8. PepsiCo
9. Deutsche Post und DHL
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10. L’Oréal
11. Unilever
12. Abbott
13. Johnson & Johnson
14. Bosch
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15. AstraZeneca
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