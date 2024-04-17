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Ekonomi
Türkiye’de Kariyer Geliştirmek İçin En İyi 15 Şirket Belirlendi

Türkiye’de Kariyer Geliştirmek İçin En İyi 15 Şirket Belirlendi

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
17.04.2024 - 19:37 Son Güncelleme: 17.04.2024 - 19:38

Türkiye’de çalışanların kariyerlerini geliştirebilmeleri için en iyi ortamı sağlayan 15 işyeri belli oldu.

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LinkedIn Top Companies 2024 listesinde, çalışanlarına ilerleme becerisi, yetenek gelişimi, istikrar, şirket dışı fırsatlar sunma, şirket içi ilişkiler, cinsiyet çeşitliliği gibi pek çok alanda kriterle oluşturulan listede hangi şirketler var?

LinkedIn Top Companies 2024 listesinde, çalışanlarına ilerleme becerisi, yetenek gelişimi, istikrar, şirket dışı fırsatlar sunma, şirket içi ilişkiler, cinsiyet çeşitliliği gibi pek çok alanda kriterle oluşturulan listede hangi şirketler var?
www.linkedin.com

İşte Türkiye’de kariyer gelişiminde bir çalışan için en iyi 15 şirket.

1. Koç Holding

1. Koç Holding

Yapı Kredi, Yapı Kredi Teknoloji, Arçelik, Tüpraş, Aygaz başlıca olmak üzere onlarca şirketi kapsayan bir holding.

En çok faaliyet gösterdiği konumlar: İstanbul, Ankara, Adapazarı

Öne çıkan yetenekler: Akışkanlar Mekaniği, Petrol ve Doğal Gaz, Kurumsal Yazılım

En yaygın iş unvanları: Satış Yöneticisi, Satış, Yazılım Mühendisi

En büyük iş alanları: Operasyon, Mühendislik, Satış

2. Sabancı Holding

2. Sabancı Holding

Akbank, AkSigorta, CarrefourSA, TeknoSA, EnerjiSA başlıca olmak üzere onlarca şirketi kapsayan bir holding.

Türkiye’de en çok faaliyet gösterdiği konumlar: İstanbul, Ankara, Kocaeli

Öne çıkan yetenekler: Ticari Bankacılık, Yatırımcı İlişkileri, Hidrolik Mühendisliği

En yaygın iş unvanları: Yazılım Mühendisi, Öğretim Asistanı, Bankacı

En büyük iş alanları: Satış, Finans, Operasyon

3. Procter and Gamble

3. Procter and Gamble

Türkiye’de en çok faaliyet gösterdiği konumlar: İstanbul, Kocaeli

Öne çıkan yetenekler: Operasyonel Verimlilik, Perakende, Matematik

En yaygın iş unvanı: Marka Müdürü

En büyük iş alanları: Operasyon, Pazarlama, Satış

4. Medtronic

4. Medtronic

Affera ve Intersect ENT’nin ana şirketi.

Türkiye’de en çok faaliyet gösterdiği konumlar: İstanbul, Ankara

Öne çıkan yetenekler: Biyomedikal Mühendisliği, Kardiyoloji, Radyoloji

En yaygın iş unvanları: Satış Müdürü, Satış Elemanı

En büyük iş alanları: Satış, Bilgi Teknolojisi, Operasyon

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5. Türk Hava Yolları

5. Türk Hava Yolları

Turkish Airlines olarak küresel ismiyle, AJet (eski adıyla AnadoluJet), Turkish Cargo, Turkish Technic ve Turkish Technology’nin ana şirketi.

Türkiye’de en çok faaliyet gösterdiği konumlar: İstanbul, Ankara, Antalya

Öne çıkan yetenekler: Hava Taşıtı Yönetimi, Hava Yolları, Hava Trafik Kontrolü

En yaygın iş unvanları: Uçuş Görevlisi, Pilot, Uçak Motoru Teknisyeni

En büyük iş alanları: Operasyon, Mühendislik, Bilgi Teknolojisi

6. Bayer

6. Bayer

Türkiye’de en çok faaliyet gösterdiği konumlar: İstanbul, Bursa, İzmir

Öne çıkan yetenekler: Tarım bilimi, Tarımsal Üretim, Kamu Sağlığı

En yaygın iş unvanları: Satış Elemanı, Medikal Satış Temsilcisi, Satış Yöneticisi

En büyük iş alanları: Satış, Operasyon, Pazarlama

7. Türkiye İş Bankası

7. Türkiye İş Bankası

Türkiye İş Bankası; Şişecam, Softtech ve Anadolu Sigorta’nın ana şirketi.

Türkiye’de en çok faaliyet gösterdiği konumlar: İstanbul, Ankara, Bursa

Öne çıkan yetenekler: Yatırımcı İlişkileri, Ticari Bankacılık, Ekonomi

En yaygın iş unvanları: Finans Görevlisi, Yazılım Mühendisi, Bankacı

En büyük iş alanları: Finans, Mühendislik, Satış

8. PepsiCo

8. PepsiCo

Türkiye’de en çok faaliyet gösterdiği konumlar: İstanbul, İzmir, Adana

Öne çıkan yetenekler: Gıda Üretimi, Perakende, İlaç İmalatı

En yaygın iş unvanları: Satış Elemanı, Satış Müdürü, Satış

En büyük iş alanları: Satış, Operasyon, Pazarlama

9. Deutsche Post und DHL

9. Deutsche Post und DHL

Türkiye’de en çok faaliyet gösterdiği konumlar: İstanbul, Kocaeli, İzmir

Öne çıkan yetenekler: Teslimat Operasyonları, Deniz Harekâtı, Tedarik

En yaygın iş unvanları: Satış Yöneticisi, Lojistik Süpervizörü, Lojistik Müdürü

En büyük iş alanları: Operasyon, Satış, Destek

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10. L’Oréal

10. L’Oréal

Kiehl’s, La Roche-Posay, Yves Saint Laurent Beauty ve Aesop’un ana şirketi.

Türkiye’de en çok faaliyet gösterdiği konum: İstanbul

Öne çıkan yetenekler: Kozmetoloji, Satış Ortaklığı, Operasyonel Verimlilik

En yaygın iş unvanı: Ürün Yöneticisi

En büyük iş alanları: Satış, Operasyon, Pazarlama

11. Unilever

11. Unilever

Unilever; Dove ve Unilever Food Solutions’ın ana şirketi.

Türkiye’de en çok faaliyet gösterdiği konumlar: İstanbul, Konya, Tekirdağ

Öne çıkan yetenekler: Veriye Dayalı Karar Verme, Operasyonel Verimlilik, Kimyasal İşlem

En yaygın iş unvanları: Marka Müdürü, Satış, Müşteri Yöneticisi

En büyük iş alanları: Operasyon, Satış, Pazarlama

12. Abbott

12. Abbott

Türkiye’de en çok faaliyet gösterdiği konum: İstanbul

Öne çıkan yetenekler: Kardiyoloji, Biyomedikal Mühendisliği, Farmasötik

En yaygın iş unvanları: Satış Elemanı, Medikal Satış Temsilcisi

En büyük iş alanları: Satış, Sağlık ve Bakım Hizmetleri, İdari

13. Johnson & Johnson

13. Johnson & Johnson

Johnson & Johnson, Janssen’in ana şirketidir.

Türkiye’de en çok faaliyet gösterdiği konumlar: İstanbul, Ankara

Öne çıkan yetenekler: Onkoloji, Biyomedikal Mühendisliği, Farmasötik

En yaygın iş unvanları: Müşteri Yöneticisi, Satış Elemanı

En büyük iş alanları: Satış, Operasyon, İş Geliştirme

14. Bosch

14. Bosch

Bosch; Rexroth ve Dremel’in ana şirketidir.

Türkiye’de en çok faaliyet gösterdiği konumlar: Bursa, İstanbul, Tekirdağ

Öne çıkan yetenekler: Kurumsal Yazılım, Otomotiv, Endüstriyel Tasarım

En yaygın iş unvanları: İmalat Mühendisi, Mühendislik Ekibi Lideri, Yazılım Mühendisi

En büyük iş alanları: Operasyon, Mühendislik, Satış

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15. AstraZeneca

15. AstraZeneca

AstreZeneca; Alexion ve Icosavax’ın ana şirketidir.

Türkiye’de en çok faaliyet gösterdiği konumlar: İstanbul, Ankara

Öne çıkan yetenekler: Farmasötik, İlaç İmalatı, Tıp

En yaygın iş unvanı: Tanıtım Uzmanı

En büyük iş alanları: Satış, Araştırma, Toplum ve Sosyal Hizmetler

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