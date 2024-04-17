Öğrencilerin Maaş Beklentilerinde İktisat Öne Çıktı: Gerçeklikten Uzak mı?
Öğrencilerin Maaş Beklentilerinde İktisat Öne Çıktı: Gerçeklikten Uzak mı?
Üniversite öğrencilerinin maaş beklentileri, asgari ücretin ortalama haline döndüğü, dolar bazında 523 dolar olduğu, iş hayatında kapitalizmin acımasız bir hale büründüğü bu ortamda ilgi çekti.
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2023 yılında kişi başına düşen milli gelir, Türkiye'de son açıklanana göre 13 bin 110 dolar seviyesine çıkarak rekor kırarken, gelir dağılımında da bozulma artıyor.
2023 yılında en yüksek gelir grubunun toplam gelirden aldığı pay %49,8 olurken, yıllık ortalama eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert geliri de 83 bin 808 TL olarak ölçülmüştü.
Dönelim ana konuya; Üniversiteli gençlerin maaş beklentileri dikkat çekti. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde gençler bölümleri ve ilk maaş beklentilerini açıkladı.
En çok dikkat çeken iktisat öğrencisinin
4 bin dolarlık maaş beklentisi oldu.
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Burada araya girip küçük bir gösterge daha verelim. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin "Üniveri" alanında "bölümlerin ilk maaş" beklentilerinde 2021 verisi olan iktisat bölümüne baktık ve enflasyon verileriyle ücretleri güncelledik. Dolar bazında da ne kadar olduğunu yazdık.
Yorumlara devam edersek,
Daha tecrübeli isimler iktisat mezunu gencin bu parayı alamayacağından ziyade ülke koşullarına yönelik değerlendirmelerini yaptılar.
Kendisine artı özellikler katabilen nice değerli genç öğrenci arkadaşımız hayata atılacak olurken, 4 bin doların da yaklaşık 130 bin TL ettiğini iletmekte fayda var.
"Beklenti" ve "gerçekler" farkı da olabilirken, umut verenler de olmadı değil.
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Ancak dolar bazında yıllar içinde düşen ücretler de göz önünde en acı gerçek olarak duruyordu.
Şirketler de karışacak gibi oldu.
Tecrübeli öneriler görüldü.
Sizce gençlerin beklentileri nasıl?
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Gerçekçi buldunuz mu?
Yorumlara bekliyoruz.
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