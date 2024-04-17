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Öğrencilerin Maaş Beklentilerinde İktisat Öne Çıktı: Gerçeklikten Uzak mı?

Öğrencilerin Maaş Beklentilerinde İktisat Öne Çıktı: Gerçeklikten Uzak mı?

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
17.04.2024 - 15:19

Üniversite öğrencilerinin maaş beklentileri, asgari ücretin ortalama haline döndüğü, dolar bazında 523 dolar olduğu, iş hayatında kapitalizmin acımasız bir hale büründüğü bu ortamda ilgi çekti.

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2023 yılında kişi başına düşen milli gelir, Türkiye'de son açıklanana göre 13 bin 110 dolar seviyesine çıkarak rekor kırarken, gelir dağılımında da bozulma artıyor.

2023 yılında kişi başına düşen milli gelir, Türkiye'de son açıklanana göre 13 bin 110 dolar seviyesine çıkarak rekor kırarken, gelir dağılımında da bozulma artıyor.

2023 yılında en yüksek gelir grubunun toplam gelirden aldığı pay %49,8 olurken, yıllık ortalama eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert geliri de 83 bin 808 TL olarak ölçülmüştü.

2023 yılında en yüksek gelir grubunun toplam gelirden aldığı pay %49,8 olurken, yıllık ortalama eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert geliri de 83 bin 808 TL olarak ölçülmüştü.

Aynı gelir istatistiklerinde en yüksek yıllık ortalama esas iş geliri 157 bin 851 TL ile yükseköğretim mezunlarının olurken, bu da aylık 13 bin 154 lira seviyesine yaklaşık 445 dolara denk gelmişti.

Dönelim ana konuya; Üniversiteli gençlerin maaş beklentileri dikkat çekti. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde gençler bölümleri ve ilk maaş beklentilerini açıkladı.

En çok dikkat çeken iktisat öğrencisinin

En çok dikkat çeken iktisat öğrencisinin
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4 bin dolarlık maaş beklentisi oldu.

4 bin dolarlık maaş beklentisi oldu.
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Burada araya girip küçük bir gösterge daha verelim. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin "Üniveri" alanında "bölümlerin ilk maaş" beklentilerinde 2021 verisi olan iktisat bölümüne baktık ve enflasyon verileriyle ücretleri güncelledik. Dolar bazında da ne kadar olduğunu yazdık.

Burada araya girip küçük bir gösterge daha verelim. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin "Üniveri" alanında "bölümlerin ilk maaş" beklentilerinde 2021 verisi olan iktisat bölümüne baktık ve enflasyon verileriyle ücretleri güncelledik. Dolar bazında da ne kadar olduğunu yazdık.

Yorumlara devam edersek,

Yorumlara devam edersek,
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Daha tecrübeli isimler iktisat mezunu gencin bu parayı alamayacağından ziyade ülke koşullarına yönelik değerlendirmelerini yaptılar.

Daha tecrübeli isimler iktisat mezunu gencin bu parayı alamayacağından ziyade ülke koşullarına yönelik değerlendirmelerini yaptılar.
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Kendisine artı özellikler katabilen nice değerli genç öğrenci arkadaşımız hayata atılacak olurken, 4 bin doların da yaklaşık 130 bin TL ettiğini iletmekte fayda var.

Kendisine artı özellikler katabilen nice değerli genç öğrenci arkadaşımız hayata atılacak olurken, 4 bin doların da yaklaşık 130 bin TL ettiğini iletmekte fayda var.
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"Beklenti" ve "gerçekler" farkı da olabilirken, umut verenler de olmadı değil.

"Beklenti" ve "gerçekler" farkı da olabilirken, umut verenler de olmadı değil.
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Ancak dolar bazında yıllar içinde düşen ücretler de göz önünde en acı gerçek olarak duruyordu.

Ancak dolar bazında yıllar içinde düşen ücretler de göz önünde en acı gerçek olarak duruyordu.
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Şirketler de karışacak gibi oldu.

Şirketler de karışacak gibi oldu.
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Tecrübeli öneriler görüldü.

Tecrübeli öneriler görüldü.
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Sizce gençlerin beklentileri nasıl?

Sizce gençlerin beklentileri nasıl?
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Gerçekçi buldunuz mu?

Gerçekçi buldunuz mu?
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