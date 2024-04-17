Patron Maaştan Keser mi: Haftada 4 Gün Çalışma Türkiye'de Uygulanabilir mi?
Patron Maaştan Keser mi: Haftada 4 Gün Çalışma Türkiye'de Uygulanabilir mi?
Dünyada birçok ülkede denemelerden olumlu sonuç alınmasıyla geçilen 4 günlük mesai süresi Türkiye'de de tek bir şirkette denenerek olumlu sonuçlar alınınca tartışmaların odağına, çalışanların da aklına yerleşti. Peki, bu çalışma şekli Türkiye'de ne kadar uygulanabilir olur?
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Dünya, pandemiyle birlikte uzaktan çalışma sisteminin yaygınlaşabildiğini görürken, kısa çalışmanın da verimli olabileceğini son yıllarda 4 günlük mesai denemeleriyle gördü.
4 günlük mesai denemeleri özellikle birçok gelişmiş ülkede denenerek olumlu sonuçlar verirken, 2022 yılında deneyeceğini açıklayan Aksa Akrilik de Türkiye'de bu alanda ilk adımı atan şirket oldu.
Peki, Türkiye'de 4 günlük mesai sistemi yaygınlaşıp, uygulanabilir mi?
Bayram, Türkiye'de asgari ücretin günlük belirlenmesi nedeniyle maaş kesintilerinin olabileceğini, ancak işverenlerin çalışanlara belli günler ve saatlerde özel durumları için sunabileceği esneklikle de 4 gün mesai olmayabileceğini de iletti.
Her sektör için uygun bir çalışma sistemi olmadığını vurgulayan Bayram, hizmet ya da teknoloji gibi sektörlerde ise 4 günlük mesainin uygulanmasının mümkün olabileceğini de aktardı.
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"Sanayi gibi alanlarda uygulanması mümkün görünmüyor" diyen Bayram, işverenlerin de ofis, zaman gibi maliyetlerde kısmak adına uygulamaya sıcak bakabileceğini de belirtti.
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