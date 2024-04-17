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Patron Maaştan Keser mi: Haftada 4 Gün Çalışma Türkiye'de Uygulanabilir mi?

Patron Maaştan Keser mi: Haftada 4 Gün Çalışma Türkiye'de Uygulanabilir mi?

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
17.04.2024 - 16:58

Dünyada birçok ülkede denemelerden olumlu sonuç alınmasıyla geçilen 4 günlük mesai süresi Türkiye'de de tek bir şirkette denenerek olumlu sonuçlar alınınca tartışmaların odağına, çalışanların da aklına yerleşti. Peki, bu çalışma şekli Türkiye'de ne kadar uygulanabilir olur?

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Dünya, pandemiyle birlikte uzaktan çalışma sisteminin yaygınlaşabildiğini görürken, kısa çalışmanın da verimli olabileceğini son yıllarda 4 günlük mesai denemeleriyle gördü.

Dünya, pandemiyle birlikte uzaktan çalışma sisteminin yaygınlaşabildiğini görürken, kısa çalışmanın da verimli olabileceğini son yıllarda 4 günlük mesai denemeleriyle gördü.

4 günlük mesai denemeleri özellikle birçok gelişmiş ülkede denenerek olumlu sonuçlar verirken, 2022 yılında deneyeceğini açıklayan Aksa Akrilik de Türkiye'de bu alanda ilk adımı atan şirket oldu.

4 günlük mesai denemeleri özellikle birçok gelişmiş ülkede denenerek olumlu sonuçlar verirken, 2022 yılında deneyeceğini açıklayan Aksa Akrilik de Türkiye'de bu alanda ilk adımı atan şirket oldu.

Deneme sonuçlarının olumlu olmasıyla Aksa, Türkiye'de 4 günlük çalışma sistemine resmen geçen ilk şirket oldu.

Peki, Türkiye'de 4 günlük mesai sistemi yaygınlaşıp, uygulanabilir mi?

Peki, Türkiye'de 4 günlük mesai sistemi yaygınlaşıp, uygulanabilir mi?

Milliyet'e konuşan Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, bu uygulamanın pandemiyle anlaşılan, çalışma sistemlerinin değişebilir olduğu olgusunu geliştirdiğini iletirken, bazı şirketlerin bu konuda hibrit, evden çalışma, belli günlerde enden çalışma şeklinde uygulamaları olduğunu da iletti.

Bayram, Türkiye'de asgari ücretin günlük belirlenmesi nedeniyle maaş kesintilerinin olabileceğini, ancak işverenlerin çalışanlara belli günler ve saatlerde özel durumları için sunabileceği esneklikle de 4 gün mesai olmayabileceğini de iletti.

Bayram, Türkiye'de asgari ücretin günlük belirlenmesi nedeniyle maaş kesintilerinin olabileceğini, ancak işverenlerin çalışanlara belli günler ve saatlerde özel durumları için sunabileceği esneklikle de 4 gün mesai olmayabileceğini de iletti.

Her sektör için uygun bir çalışma sistemi olmadığını vurgulayan Bayram, hizmet ya da teknoloji gibi sektörlerde ise 4 günlük mesainin uygulanmasının mümkün olabileceğini de aktardı.

Her sektör için uygun bir çalışma sistemi olmadığını vurgulayan Bayram, hizmet ya da teknoloji gibi sektörlerde ise 4 günlük mesainin uygulanmasının mümkün olabileceğini de aktardı.
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"Sanayi gibi alanlarda uygulanması mümkün görünmüyor" diyen Bayram, işverenlerin de ofis, zaman gibi maliyetlerde kısmak adına uygulamaya sıcak bakabileceğini de belirtti.

"Sanayi gibi alanlarda uygulanması mümkün görünmüyor" diyen Bayram, işverenlerin de ofis, zaman gibi maliyetlerde kısmak adına uygulamaya sıcak bakabileceğini de belirtti.
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