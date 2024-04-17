Patron Maaştan Keser mi: Haftada 4 Gün Çalışma Türkiye'de Uygulanabilir mi?

Dünyada birçok ülkede denemelerden olumlu sonuç alınmasıyla geçilen 4 günlük mesai süresi Türkiye'de de tek bir şirkette denenerek olumlu sonuçlar alınınca tartışmaların odağına, çalışanların da aklına yerleşti. Peki, bu çalışma şekli Türkiye'de ne kadar uygulanabilir olur?