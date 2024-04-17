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Gençlerin Ne İş Yapacağına Karar Verenlere Tepki Yağdı: Sigortasız ve Güvencesiz İş Beğenmeme Lüksü Var mı?

Gençlerin Ne İş Yapacağına Karar Verenlere Tepki Yağdı: Sigortasız ve Güvencesiz İş Beğenmeme Lüksü Var mı?

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
17.04.2024 - 18:03 Son Güncelleme: 17.04.2024 - 18:06

Eğitimde üniversite sayısını artırmak bir yandan, kalifiye eleman yetiştirerek katma değer sunmak diğer yandan. Dünyada da artan şekilde eğitimli kesimin, emek yoğun ancak sömürü de yoğun alanlardan daha az kazanmasını sadece parayla ölçmek tepkilere neden oldu.

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İnşaat ustalarının, mühendislerden daha çok kazandığı, hatta yüz binlerce lira maaş verilen işler için eleman bulunamadığını söyleyen işverenleri izlerken, bir yandan da gençlerin ne iş yapması gerektiğine verilen örneklere tepki yağıyor.

İnşaat ustalarının, mühendislerden daha çok kazandığı, hatta yüz binlerce lira maaş verilen işler için eleman bulunamadığını söyleyen işverenleri izlerken, bir yandan da gençlerin ne iş yapması gerektiğine verilen örneklere tepki yağıyor.

Emek yoğun alanlarda insani koşullar sorgulanarak kurulan iş düzenleri daha çok kazandırdığı söylenerek lanse ediliyor. Sosyal medyada da bu yönde bir paylaşım tepkilere neden oldu.

Ağırlıklı olarak finans sektörüyle ilgili paylaşımlar yapan bir kullanıcının çalışma şekillerine ve maaşlara yönelik tespiti ilgi çekti.

Ağırlıklı olarak finans sektörüyle ilgili paylaşımlar yapan bir kullanıcının çalışma şekillerine ve maaşlara yönelik tespiti ilgi çekti.
twitter.com

Paylaşımın devamında da yurt dışında da ağırlıklı göçmenlerin yaptığı işlerin Türkiye'de de göçmen ağırlıklı çalışanlarına dikkat çekildi.

Paylaşımın devamında da yurt dışında da ağırlıklı göçmenlerin yaptığı işlerin Türkiye'de de göçmen ağırlıklı çalışanlarına dikkat çekildi.
twitter.com

Yapılan paylaşımlardaki işler ve karşılaştırma ise dikkat çekti.

Yapılan paylaşımlardaki işler ve karşılaştırma ise dikkat çekti.
twitter.com

Yoğun yorumlara maruz kalan paylaşıma tepki de yoğun oldu.

Yoğun yorumlara maruz kalan paylaşıma tepki de yoğun oldu.
twitter.com
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Bahsedilen sektörlerdeki zorluklar en dile getirilenler oldu.

Bahsedilen sektörlerdeki zorluklar en dile getirilenler oldu.
twitter.com

Yapılan işlerin karşılaştırmalarında bir yandan kurumsallık görüldü.

Yapılan işlerin karşılaştırmalarında bir yandan kurumsallık görüldü.
twitter.com

Gençlerin zor şartlarda çalışmasının beklenmesi bir yanda,

Gençlerin zor şartlarda çalışmasının beklenmesi bir yanda,
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Eğitim sistemindeki sorunlar da diğer yanda tepkilerin odağında yer aldı.

Eğitim sistemindeki sorunlar da diğer yanda tepkilerin odağında yer aldı.
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Siz ne dersiniz?

Siz ne dersiniz?
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Gençler iş beğenmiyor mu?

Gençler iş beğenmiyor mu?
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Beğenmedikleri söylenen işlerin şartları mı bunu gerektiriyor?

Beğenmedikleri söylenen işlerin şartları mı bunu gerektiriyor?
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Yorumlarda buluşalım.

Yorumlarda buluşalım.
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