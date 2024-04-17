Gençlerin Ne İş Yapacağına Karar Verenlere Tepki Yağdı: Sigortasız ve Güvencesiz İş Beğenmeme Lüksü Var mı?
Gençlerin Ne İş Yapacağına Karar Verenlere Tepki Yağdı: Sigortasız ve Güvencesiz İş Beğenmeme Lüksü Var mı?
Eğitimde üniversite sayısını artırmak bir yandan, kalifiye eleman yetiştirerek katma değer sunmak diğer yandan. Dünyada da artan şekilde eğitimli kesimin, emek yoğun ancak sömürü de yoğun alanlardan daha az kazanmasını sadece parayla ölçmek tepkilere neden oldu.
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İnşaat ustalarının, mühendislerden daha çok kazandığı, hatta yüz binlerce lira maaş verilen işler için eleman bulunamadığını söyleyen işverenleri izlerken, bir yandan da gençlerin ne iş yapması gerektiğine verilen örneklere tepki yağıyor.
Ağırlıklı olarak finans sektörüyle ilgili paylaşımlar yapan bir kullanıcının çalışma şekillerine ve maaşlara yönelik tespiti ilgi çekti.
Paylaşımın devamında da yurt dışında da ağırlıklı göçmenlerin yaptığı işlerin Türkiye'de de göçmen ağırlıklı çalışanlarına dikkat çekildi.
Yapılan paylaşımlardaki işler ve karşılaştırma ise dikkat çekti.
Yoğun yorumlara maruz kalan paylaşıma tepki de yoğun oldu.
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Bahsedilen sektörlerdeki zorluklar en dile getirilenler oldu.
Yapılan işlerin karşılaştırmalarında bir yandan kurumsallık görüldü.
Gençlerin zor şartlarda çalışmasının beklenmesi bir yanda,
Eğitim sistemindeki sorunlar da diğer yanda tepkilerin odağında yer aldı.
Siz ne dersiniz?
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Gençler iş beğenmiyor mu?
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Beğenmedikleri söylenen işlerin şartları mı bunu gerektiriyor?
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