Gençlerin Ne İş Yapacağına Karar Verenlere Tepki Yağdı: Sigortasız ve Güvencesiz İş Beğenmeme Lüksü Var mı?

Eğitimde üniversite sayısını artırmak bir yandan, kalifiye eleman yetiştirerek katma değer sunmak diğer yandan. Dünyada da artan şekilde eğitimli kesimin, emek yoğun ancak sömürü de yoğun alanlardan daha az kazanmasını sadece parayla ölçmek tepkilere neden oldu.