Vergi Dilimlerine Yılın Başından Girenler Maaşlarının Gözlerinin Önünde Vergiyle Erimesine İsyan Etti
Vergi Dilimlerine Yılın Başından Girenler Maaşlarının Gözlerinin Önünde Vergiyle Erimesine İsyan Etti
Yükselen enflasyonla vergilerin artırılmadan zamlanmasının bir yolu da vergi dilimlerinin yükseltilmemesidir. Maaşlara gelen zamlar, değişmeyen vergi dilimlerinde giderek yükselen basamaklardan çıkınca kesintiler de artar. Yılın daha başında olmamıza karşın maaşlarının vergiyle eridiğini görenler de sosyal medyada isyan etti.
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Son yıllar Türkiye'de artan enflasyonla maaşlarda da yüksek artışlar görüldü. Alım gücüne yetişemese de resmi enflasyon oranlarına yakın belirlenen zamlar bir yandan da vergi ile geri alınıyor.
Gelir vergisi oranında işler bir miktar daha karışık tabi. Direkt maaşın yüzde 20'si vergi olarak alınmıyor. Kademeli olan artışlarda oran da arttığı için kalan kısım da bir süre sonra azalmaya başlayabiliyor.
Örnek hesaplamalarla şöyle anlatalım: 50 bin lira brüt maaş alan birinin eline 2024 yılının ilk ayında net olarak 38 bin 447 lira gibi asgari ücret istisnaları sonrasında bir maaş geçerken, mart ayından itibaren vergi dilimleri kaynaklı eksilme başlıyor.
Kişi 70 bin lira brüt maaş alıyorsa yılın ilk ayında yaklaşık 52 bin 746 lira, mayıs ve haziranda 45 bin 650 liraya kadar düşerek, yılın 5 ayında da 46 bin 455,95 TL maaş alacaktır.
100 bin lira brüt maaş alan biri ise ocak ayında 74 bin 193 lira maaş alırken, aralık ayında maaşı 58 bin 43 liraya gerileyecektir.
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Memur, doktor ya da brüt maaşlı kesimlerin de isyanı sosyal medyada yoğunlaştı.
Vergi dilimlerinin farkına varanlar,
Ücretlerinden olan kesintileri görünce isyan etti.
İşte vergi kesintilerindeki artışlara yapılan yorumlardan bazıları.
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Siz maaşınızı net mi, brüt mü alıyorsunuz?
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