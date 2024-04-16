Vergi Dilimlerine Yılın Başından Girenler Maaşlarının Gözlerinin Önünde Vergiyle Erimesine İsyan Etti

Gelir vergisi dilimlerinde değişim olmamasıyla maaşlardaki yükseliş bilin bakalım kime daha çok kazandırıyor.

Kısaca şöyle anlatalım: 10 dilimlik bir pasta var ve vergi de bunun 10'da biri olsun. Pasta 20 dilim olunca onda bir 2 dilime denk geliyor. Pasta büyüdükçe 10'da birinin de oranı artıyor. 50 dilimlik bir pastada dilim sayısı da 5'e çıkmış oluyor. Dilimler değişmedikçe vergi gelirleri artmış oluyor.