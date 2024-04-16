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Vergi Dilimlerine Yılın Başından Girenler Maaşlarının Gözlerinin Önünde Vergiyle Erimesine İsyan Etti

Vergi Dilimlerine Yılın Başından Girenler Maaşlarının Gözlerinin Önünde Vergiyle Erimesine İsyan Etti

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
16.04.2024 - 14:32

Yükselen enflasyonla vergilerin artırılmadan zamlanmasının bir yolu da vergi dilimlerinin yükseltilmemesidir. Maaşlara gelen zamlar, değişmeyen vergi dilimlerinde giderek yükselen basamaklardan çıkınca kesintiler de artar. Yılın daha başında olmamıza karşın maaşlarının vergiyle eridiğini görenler de sosyal medyada isyan etti.

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Son yıllar Türkiye'de artan enflasyonla maaşlarda da yüksek artışlar görüldü. Alım gücüne yetişemese de resmi enflasyon oranlarına yakın belirlenen zamlar bir yandan da vergi ile geri alınıyor.

Son yıllar Türkiye'de artan enflasyonla maaşlarda da yüksek artışlar görüldü. Alım gücüne yetişemese de resmi enflasyon oranlarına yakın belirlenen zamlar bir yandan da vergi ile geri alınıyor.

Gelir vergisi dilimlerinde değişim olmamasıyla maaşlardaki yükseliş bilin bakalım kime daha çok kazandırıyor. 

Kısaca şöyle anlatalım: 10 dilimlik bir pasta var ve vergi de bunun 10'da biri olsun. Pasta 20 dilim olunca onda bir 2 dilime denk geliyor. Pasta büyüdükçe 10'da birinin de oranı artıyor. 50 dilimlik bir pastada dilim sayısı da 5'e çıkmış oluyor. Dilimler değişmedikçe vergi gelirleri artmış oluyor.

Gelir vergisi oranında işler bir miktar daha karışık tabi. Direkt maaşın yüzde 20'si vergi olarak alınmıyor. Kademeli olan artışlarda oran da arttığı için kalan kısım da bir süre sonra azalmaya başlayabiliyor.

Gelir vergisi oranında işler bir miktar daha karışık tabi. Direkt maaşın yüzde 20'si vergi olarak alınmıyor. Kademeli olan artışlarda oran da arttığı için kalan kısım da bir süre sonra azalmaya başlayabiliyor.

Örnek hesaplamalarla şöyle anlatalım: 50 bin lira brüt maaş alan birinin eline 2024 yılının ilk ayında net olarak 38 bin 447 lira gibi asgari ücret istisnaları sonrasında bir maaş geçerken, mart ayından itibaren vergi dilimleri kaynaklı eksilme başlıyor.

Örnek hesaplamalarla şöyle anlatalım: 50 bin lira brüt maaş alan birinin eline 2024 yılının ilk ayında net olarak 38 bin 447 lira gibi asgari ücret istisnaları sonrasında bir maaş geçerken, mart ayından itibaren vergi dilimleri kaynaklı eksilme başlıyor.

Mart ayında 37 bin 573 TL maaş alan kişi, nisan ve mayısta 36 bin 323 lira, haziranda 34 bin 573 lira, temmuzda 33 bin 798 lira, ağustos ve sonrasında da 34 bin 198 lira ödeme alıyor. (Hesaplamalar ortalama oranlar üzerinden Deloitte maaş hesaplama portalı kullanılarak hazırlanmıştır)

Kişi 70 bin lira brüt maaş alıyorsa yılın ilk ayında yaklaşık 52 bin 746 lira, mayıs ve haziranda 45 bin 650 liraya kadar düşerek, yılın 5 ayında da 46 bin 455,95 TL maaş alacaktır.

Kişi 70 bin lira brüt maaş alıyorsa yılın ilk ayında yaklaşık 52 bin 746 lira, mayıs ve haziranda 45 bin 650 liraya kadar düşerek, yılın 5 ayında da 46 bin 455,95 TL maaş alacaktır.

100 bin lira brüt maaş alan biri ise ocak ayında 74 bin 193 lira maaş alırken, aralık ayında maaşı 58 bin 43 liraya gerileyecektir.

100 bin lira brüt maaş alan biri ise ocak ayında 74 bin 193 lira maaş alırken, aralık ayında maaşı 58 bin 43 liraya gerileyecektir.

50 bin lira alan kişinin yıl sonunda brüt maaşından kesinti yüzde 32'ye ulaşırken, 100 bin lirada bu oran yüzde 42'ye çıkacaktır. 

Bu durum eskiden daha geniş olan vergi dilimleri aralıklarında yıl sonunda daha keskin hissedilirken, son yıllarda hem enflasyonun artması hem de vergi dilimlerinin güncellenmemesiyle ilk aylardan itibaren hissedilir oldu.

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Memur, doktor ya da brüt maaşlı kesimlerin de isyanı sosyal medyada yoğunlaştı.

Memur, doktor ya da brüt maaşlı kesimlerin de isyanı sosyal medyada yoğunlaştı.
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Vergi dilimlerinin farkına varanlar,

Vergi dilimlerinin farkına varanlar,
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Ücretlerinden olan kesintileri görünce isyan etti.

Ücretlerinden olan kesintileri görünce isyan etti.
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İşte vergi kesintilerindeki artışlara yapılan yorumlardan bazıları.

İşte vergi kesintilerindeki artışlara yapılan yorumlardan bazıları.
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Siz maaşınızı net mi, brüt mü alıyorsunuz?

Siz maaşınızı net mi, brüt mü alıyorsunuz?
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