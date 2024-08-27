Turgut Özal'ın Oğlu Ahmet Özal'dan Aktif Siyaset Yorumu: "Ben mi Siyasete Gireceğim, Siyaset mi Bana Girecek"

Türkiye'nin 8. Cumhurbaşkanı olan Halil Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal, 'Magazin Burada' isimli kanalın 'Aktif siyasete girecek misiniz?' sorusuna, 'Bakalım, ben mi siyasete gireceğim, siyaset mi bana girecek belli değil.' yanıtını verdi. Babasının zehirlendiği iddiasını yineleyen Ahmet Özal, 'Mezar açıldıktan sonra vücudunda zehir çıktı. Rapor çok enteresan, zehir var ama zehirlenme yok.' dedi.