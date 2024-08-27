Turgut Özal'ın Oğlu Ahmet Özal'dan Aktif Siyaset Yorumu: "Ben mi Siyasete Gireceğim, Siyaset mi Bana Girecek"

Türkiye'nin 8. Cumhurbaşkanı olan Halil Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal, 'Magazin Burada' isimli kanalın 'Aktif siyasete girecek misiniz?' sorusuna, 'Bakalım, ben mi siyasete gireceğim, siyaset mi bana girecek belli değil.' yanıtını verdi. Babasının zehirlendiği iddiasını yineleyen Ahmet Özal, 'Mezar açıldıktan sonra vücudunda zehir çıktı. Rapor çok enteresan, zehir var ama zehirlenme yok.' dedi.
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Bir dönem babasının zehirlenerek öldürüldüğü iddiasıyla kamuoyunda çok konuşulan isimler arasında yer alan Türkiye'nin 8. Cumhurbaşkanı Halil Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal, 'Magazin Burada' kanalı muhabirinin"Aktif siyasete girecek misiniz?" sorusunu yanıtladı.
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Siyasete girmesi için zorlayan insanlar olduğunu söyleyen Özal, "Bakalım, ben mi siyasete gireceğim, siyaset mi bana girecek. Belli değil." dedi.
Babasının öldürüldüğü iddiasını yineleyen Özal, 'Yapılan anketlerde Türkiye'nin yüzde 98'i öldürüldüğünü düşünüyor. Babamın mezarı ölümünden 19 yıl sonra açıldı. İlginç olan şu adli tıp profesörü bana insan vücudu 5 senede kemik olur, her şey gider. Fakat babamın mezarı açıldığında 19 sene sonra bütün vücudu çıktı. Kapsamlı bir araştırma yapıldı ve zehirler çıktı. Fakat rapor çok enteresan, zehir var ama zehirlenme yok." dedi.
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